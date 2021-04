Uomini e Donne, l’ex tronista nei guai. È finito in carcere con l’accusa di scippo. L’arresto nei giorni scorsi a Imperia. Non è il primo caso che coinvolge uno dei volti del programma di Maria De Filippi. Quello più eclatante era stato quello di Alessio Lo Passo, protagonista del dating show nel 2010, finito in cella con una condanna per tentata estorsione che gli era costata 5 mesi trascorsi in carcere. Proprio recentemente, dopo un lungo periodo di silenzio Lo Passo era tornato a parlare.

Lo aveva fatto dalle colonne del magazine Nuovo in cui raccontava anche la sua nuova vita. "Ero diventato popolare, senza alcun merito, lo ammetto. Non sono più nemmeno l'ombra del ragazzo seduto sul trono di Uomini e Donne. Mi sono ritrovato in una vicenda penale per cui ho pagato un prezzo spropositato…Sono passato dalle stelle alle stalle". Poi Lo Passo aveva fatto un balzo nel presente.















Affermando di custodire oggi grandi progetti da realizzare soprattutto per quanto riguarda la sua vita privata, lontano o poco meno dalla luce abbagliante dei riflettori: "Io e la mia compagna abbiamo tutti e due l'età per capire se ci sarà un futuro insieme… Come ogni cosa bella è arrivata all'improvviso. Ci siamo conosciuti questa estate in Calabria".















E ancora: "Dovevamo partecipare insieme a un reality e invece dopo aver approfondito la nostra conoscenza abbiamo deciso di passare quei giorni insieme. Passiamo molto tempo insieme, da lei o da me. Per ora non vorrei dire di più ma siamo felici". Lei, per chi non lo sapesse, è Federica Pacela, volto di Ex on the Beach Italia ed ex fidanzata di Yuri Rambaldi.











Per una brutta storia che si chiude, c’è un’altra che purtroppo si apre. A quanto scrive La Stampa, che nella sua edizione on line ha lanciato la notizia, l’ex tronista sarebbe finito in carcere per un fatto accaduto due anni fa. “Ha individuato e pedinato la vittima per le vie del centro di Sanremo e appena ha imboccato un vicolo deserto le ha strappato la borsetta fuggendo con 1500 euro in contanti che la donna aveva appena prelevato in banca”, riporta il quotidiano torinese. Lui è Patrizio Faggioli, 57 anni, tronista nel 2014.

