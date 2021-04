Puntata incandescente quella di ‘Detto Fatto’ del 26 aprile. In attesa di rivedere Bianca Guaccero in studio, alle prese ancora con la positività al coronavirus, il grande protagonista del programma è sempre Jonathan Kashanian. E stavolta ha davvero alzato l’asticella, cercando di smascherare in diretta l’ospite. C’era infatti la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, e il conduttore temporaneo del programma Rai le ha domandato direttamente se fosse in dolce attesa di un bebè.

Recentemente lui aveva svelato invece un mistero, ovvero perché indossa sempre il cappello: “A volte mi sento un po’ nudo, visto che ho rasato i capelli, ma indosso il cappello perché sono sempre alla ricerca di una eleganza ormai perduta. Quando ritrovo l’eleganza perduta in una donna, in un uomo o in un bambino per strada, mi fermo e glielo dico. Lo stile per me è associato all’eleganza. Non mi piacciono la volgarità e l’ostentazione. Oggi a 40 anni prediligo l’eleganza”. (Continua dopo la foto)















Giovanna Civitillo è stata protagonista di un momento della trasmissione, mentre si stava discutendo del look di alcune ragazze. Mentre queste ultime si stavano preparando, Jonathan Kashanian se n’è uscito con una frase clamorosa ed inaspettata. Ha infatti notato che la dolce metà di Amedeo Sebastiani era un po’ troppo felice e le ha quindi chiesto chiaramente: “Ma non è che sei in stato interessante e c’è un piccolo Amadeusino e ce lo vuoi dare in esclusiva a noi che siamo la tua famiglia?”. (Continua dopo la foto)















Giovanna Civitillo, sorpresa da quel quesito, ha detto: “Ma sei impazzito?”. Ma Jonathan non ha desistito e ha insistito su un aspetto: infatti, a suo modo di vedere si stava aggiustando anche il vestito, un ulteriore indizio della presunta gravidanza. Ma la donna ha aggiunto che si stava sistemando l’abito soltanto perché si erano formate alcune pieghe allo stesso. Dunque, non c’è in vista un nuovo figlio per lei ed Amadesus. Kashanian ci ha provato, ma lo scoop non è arrivato. (Continua dopo la foto)









A proposito del marito e del prossimo Festival di Sanremo, Giovanna Civitillo ha dichiarato in una recente intervista: “È vero che cambia idea molto facilmente ma mi è sembrato deciso. E poi potrebbe rifarlo anche più avanti, tra qualche anno”. In questo modo confermando quanto già ventilato dallo stesso conduttore che non ha nascosto il bisogno di ‘staccare la spina’ almeno per un po’ di tempo.

