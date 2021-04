Ballando con le Stelle, è tempo di trattative. La nuova edizione del fortunato programma condotto da Milly Carlucci tornerà presto in onda su Rai 1 per far divertire i telespettatori. E c’è grandissima attesa per uno delle, poche, trasmissioni della tv pubblica in grado di competere con i ‘cavalli di razza’ Mediaset firmati Maria De Filippi. La battaglia degli ascolti sembra aver trovato la propria regina, ma Milly non demorde.

Così, per la nuova stagione di Ballando il lavoro dietro le quinte è spasmodico. D’altra parte bisogna tenere alto, altissimo il livello. Basti pensare che la finalissima, vinta da Lucrezia Lando e Gilles Rocca, ha raggiunto il 18,5% di share con ben 5 milioni e 172mila spettatori, davvero un gran risultato. Adesso, però, è tempo di pensare al nuovo “Ballando con le Stelle”. E naturalmente servono dei nomi forti. Le cose, però, non stanno filando lisce come la Carlucci avrebbe voluto. (Continua a leggere dopo la foto)















Tanto per cominciare si vociferava la partecipazione al prossimo Ballando con le Stelle di Iva Zanicchi e Fiorello. Ma nessuno dei due farà parte del cast. Altro rifiuto quello di Giancarlo Magalli: “Risposi di no a 60 anni, come potrei accettare a 70? È una questione di mancanza di agilità e di entusiasmo per una cosa che non so fare. Non è snobismo, ma di andare là a fare la figura dello scemo non me la sento. Voglio bene a Milly, non è per cattiveria. Semplicemente, non fa per me”. (Continua a leggere dopo la foto)















In dubbio Antonella Clerici che durante una puntata di È sempre mezzogiorno ha promesso a Milly Carlucci che ci avrebbe pensato su. Niente da fare anche per Mara Maionchi: “Gli anni passano e le gambe lo sentono”. Mentre Katia Ricciarelli ha fatto sapere: “Una sera sì, potrei andarci”. Ma allora chi ci sarà? Sicuramente la 19enne Martina Sambucini, Miss Italia 2020. In tanti, inoltre, desiderano un invito, come Samantha De Grenet. Che, però, ha affermato: “Purtroppo esiste un veto per coloro che hanno partecipato ai reality”. (Continua a leggere dopo la foto)









Milly Carlucci e lo staff di Ballando con le Stelle non hanno risposto alle parole di Samantha. Vedremo. Intanto anche Miss Italia 2016, Rachele Risaliti, ha raccontato che sogna di partecipare al programma. Come pure l’attrice di Che Dio ci Aiuti! Valeria Fabrizi che ha svelato: “Mi ero proposta perfino a Milly Carlucci fin dal primo anno, ma non mi ha mai chiamato. Tra l’altro, in “Che Dio ci aiuti”, mi ero già esibita in un tango con Simone Di Pasquale”.

E che dire di Beppe Convertini che ha dichiarato: “Adorerei cimentarmi a “Tale e Quale” o a “Ballando con le Stelle”: sono due programmi che ti danno la possibilità di migliorarti e che sono molto formativi per chi fa questo mestiere”. Anche alla showgirl Dora Moroni piacerebbe partecipare: “Sono molto cocciuta, amo le sfide”. Discorso simile fatto da Vanessa Gravina del Paradiso delle Signore. Chissà che qualcuna di loro non sia stata già contattata dall’inesauribile e brava Milly…

“C’è la prima concorrente!”. Ballando con le stelle, il colpaccio di Milly Carlucci è servito