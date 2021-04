Roberto Ciufoli era noto al pubblico ben prima di approdare sull’Isola dei Famosi 2021. Naufrago da quando ha avuto inizio il reality condotto da Ilary Blasi, affiancata da Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, il comico ha dimostrato di essere un vero combattente, affrontando le prove con grande forza e coraggio e diventando così uno dei concorrenti più in vista di questa quindicesima edizione dell’Isola.

Naturalmente il suo profilo Instagram pullula di scatti di lui in Honduras ma scorrendo in basso si notano anche tanti scatti del suo quotidiano. Per quanto riguarda la vita privata, Roberto è attualmente sposato con Theodora Bugel, che ha origini francesi e di mestiere fa l’arredatrice e imprenditrice. I due erano vicini di casa e attualmente vivono insieme a Roma. (Continua a leggere dopo la foto)















Nel 2016 Roberto e Theodora sono diventati genitori di Romeo, che è il secondo figlio del noto comico. Prima, infatti, ha avuto una relazione con una costumista dalla quale ha avuto il suo primo figlio, Jacopo, che è nato nel 1995. È con lui, ma spesso anche con il più piccolo Romeo, che l’attore romano si è immortalato su Instagram raccogliendo un’infinità di like e di commenti. (Continua a leggere dopo la foto)















Jacopo Ciufoli è giovanissimo ma a quanto pare ha già le idee chiare sul suo futuro. Anche se in un altro ambito, sembrerebbe proprio essere deciso a seguire le orme del padre entrando così nel mondo dello spettacolo. Il primogenito del naufrago è infatti un produttore indipendente creativo e ha già realizzato diversi video e cortometraggi in giro per il mondo. (Continua a leggere dopo foto e post)









In rete si legge che Jacopo, che solitamente abita a Londra, ha contribuito alla creazione di una casa di produzione indipendente chiamata Intervallo e il suo sogno è quello di diventare un regista ad altissimi livelli. Pochi giorni fa, inoltre, ecco un altro scatto di Roberto con i suoi due gioielli: quanti cuori sotto al post che immortala i tre sdraiati e sorridenti.

