Pochi minuti in tv col papà e boom: Frida, 17 anni, è già una star dei social: “Siete tantissimi, non riesco a rispondere a tutti”

Stefano Bollani si è esibito con la figlia Frida durante il suo programma Via dei matti n. 0 che va in onda tutte le sere alle 20.20 su Rai3. Il programma funzione grazie alla capacità di Bollani e Valentina Cenni di concentrare in poco più di venti minuti, ogni sera, un mix di cultura musicale e leggerezza servite in una chiave confidenziale, quasi domestica.

Frida Bollani Magoni è la talentuosa figlia di Stefano Bollani e Petra Magoni. Dalla loro relazione sono nati Leone e Frida, quest'ultima nel 2004. Frida è cieca dalla nascita, musicista precocissima: nonostante la giovane età vanta già un ricco curriculum fatto di importanti collaborazioni e numerose esibizioni come ospite di orchestre, di musical e dei concerti dei genitori. Quando aveva 7 anni ha iniziato a studiare pianoforte imparando la notazione musicale dal maestro Paolo Razzuoli in Braille.















La mamma Petra, in un'intervista di giugno 2020 a La Nazione, aveva chiarito che, pur essendo cieca dalla nascita, il suo orecchio bionico le aveva permesso di diventare il vero talento di casa: "È lei il vero talento, un orecchio musicale assoluto, straordinario. Sente un brano e lo rifà a memoria. Avrebbe dovuto tenere il suo primo concerto da solista il 7 e 8 marzo a Firenze ma il decreto Conte ha bloccato tutto, ci è rimasta male. Anche per lei è la prima volta dopo il Covid, ma l'ha superata bene, ha fatto le sue dirette, i suoi concerti on line, peer lei una cosa naturale, io invece non l'ho fatto, lo trovavo mortificante. Come questa riapertura piena di limiti. Succede solo per il mondo dello spettacolo, poi vai in strada o nei locali e tutto è uguale a prima. Mi sembra assurdo".















L'esibizione di Frida al programma del papà le ha aperto le porte della popolarità. Infatti dopo la partecipazione il suo numero di follower è cresciuto in modo esponenziale: "Ciao a tutti i nuovi followers!!! Così, di colpo, mi sono ritrovata con più di 10000 followers su instagram e più di 1000 iscritti su youtube e non riesco ancora a crederci! Grazie a tutti, anche per i commenti e messaggi. Non riesco a rispondere a tutti, ma vi leggo. Intanto lo sapevate che avere 10000 followers significa poter fare swipe up?! Se guardate le mie stories trovate il link al mio ultimo video su youtube, una cover di "amazing grace". In realtà lo swipe up lo dovete fare voi, io vi ho solo condiviso il link".









Un post condiviso da Frida (@fridabollanimagoni)

Il suo straordinario talento ha rapito il pubblico televisivo che è rimasto incantato dalla sua esecuzione e dalla sua voce melodiosa. Un dono, che l’ha resa subito un nome da seguire sui social e, possibilmente, anche in giro per l’Italia quando potrà organizzare il suo tour da solista. Ha anche esperienza nel mondo del musical, avendo partecipato come cantante a: The Adventures of Peter Pan e Jesus Christ meets the Orchestra.

