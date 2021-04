Gemma Galgani ancora super protagonista di Uomini e Donne. E ancora una volta nel mirino di Tina Cipollari, di nuovo collegata in video. La storica opinionista del dating show di Maria De Filippi è infatti fisicamente assente dallo studio da diversi giorni per via di un trasloco molto impegnativo. Ma tornando alla dama torinese, la puntata si apre col filmato di un litigio tra lei e Roberto.

Quindi la decisione decide di chiudere con il cavaliere con cui non è scattata la scintilla. "Ci sono differenze caratteriali", spiega la dama e Gianni Sperti la invita a chiudere definitivamente il rapporto con Roberto e a concentrarsi su un nuovo cavaliere visto dietro le quinte. "Secondo me è arrivato per te", afferma l'opinionista.















In studio, così, arriva Fabrizio, un signore brizzolato e molto piacente di 41 anni. Ma già mentre Fabrizio fa la passerella per raggiungere il centro dello studio, Gemma non appare molto convinta. "Secondo me è uno scherzo di Tina", dice per poi accoglierlo con un sorriso. Non aveva torto, Gemma. Il pubblico da casa ha visto che sullo schermo è apparsa la scritta: "Il corteggiatore che sta entrando è un attore invitato da Tina per fare uno scherzo a Gemma".















In ogni caso Fabrizio, che indossa un elegante completo grigio, si accomoda al centro dello studio e svela di essere rimasto molto colpito da Gemma e di aver voluto mettere da parte i suoi dubbi arrivando in trasmissione. "Mi chiamo Fabrizio, ho 41 anni e arrivo da Roma". E Tina subito: "Sai quanti anni ha la signora Gemma?".











“Certo, so anche che è del capricorno e con me che sono toro il rapporto potrebbe essere interessante”, la risposta del ‘nuovo’ cavaliere. Ma poi Maria De Filippi svela tutto. “Il signor Fabrizio è un attore”. “È uno scherzo per dimostrare alle persone che sei interessata agli uomini più giovani”, le parole della Cipollari, con Gemma che sottolinea di aver capito subito che si trattava di uno scherzo: “Maria, l’ho detto subito che era uno scherzo. È un bel signore, cosa devo dire? Se rimane ci ballo pure volentieri”.

