“Maria non vuole”. Amici 20, il retroscena di Emanuele Filiberto sulla trasmissione fa già discutere

“Per me è un onore essere in giuria. Come Talent Amici è il più longevo e il più bello, perché è il più vero. Ve lo dico io, che ne ho fatti tanti… Mi trovo bene e sento la responsabilità perché “Amici” è un trampolino di lancio per i ragazzi, quindi dobbiamo scegliere chi ha più talento. Se mi sento il perno di questo terzetto di giudici? Affatto. Non mi sono mai sentito il perno di niente”.

"Stash e Stefano, visto il loro mestiere, danno un giudizio tecnico, io ho una visione delle esibizioni più distaccata e internazionale". Così Emanuele Filiberto sulla sua partecipazione al talent di Maria De Filippi. Ieri il programma dell'ammiraglia Mediaset. Sabato 24 aprile il pubblico ha visto uscire uno dei beniamini di questa stagione: Raffaele Renda. Il simpatico e bravissimo Raffaele è l'eliminato della sesta puntata. Dopo la ballerina Martina Miliddi, la squadra di Arisa e Lorella Cuccarini perde un nuovo allievo.















A vincere la sfida è Deddy, che puntata dopo puntata sta "facendo fuori" tutti gli avversari. Nato a Lamezia Terme (Catanzaro) Raffaele Renda è l'eliminato della sesta puntata del serale di Amici 20. Renda, che nel 2017 ha partecipato a Sanremo Young, fa parte della squadra di Arisa, sua grande fan, e Lorella Cuccarini che ora restano con soli due allievi.















Il giovane e talentuoso Raffaele ha perso al ballottaggio finale contro Deddy, e come da tradizione ha conosciuto il suo esito solo al termine della puntata una volta che i ragazzi sono entrati in casetta. E' Maria De Filippi a comunicare ai ragazzi i risultati delle votazioni e rivolgendosi a Raffaele dice: "Sto parlando un po' di più con te perché sei tu l'eliminato. Volevo farti davvero i complimenti per tutto e per la tua grande educazione".











Un brutto colpo anche per Emanuele Filiberto che poi si è lasciato andare a nuove dichiarazioni sulla De Filippi non influenza in alcuna maniera gli altri, i quali sono quindi liberi di esprimere i loro pareri. Ma c’è comunque un aspetto che lei ha voluto rimarcare: “Non vuole che i giudici parlino con i professori, né prima, né dopo la puntata. Maria vuole che rimaniamo ‘vergini’. Motivo? Ogni conversazione potrebbe influenzarci”. Dunque, nessun rapporto di amicizia con i professori di ‘Amici 20’, che devono tenersi lontani dai giurati.

