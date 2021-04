Sesta puntata sabato 24 aprile per il serale di Amici. Vi abbiamo già parlato di quello che è avvenuto nel talent show condotto da Maria De Filippi. Dall’eliminazione del bravo e simpatico Raffaele Renda, all’imprevisto che ha rischiato di condizionare l’esibizione di Tancredi. Come sempre il pubblico si è emozionato, ha tifato, si è entusiasmato ed ha provato amarezza per qualche verdetto. Insomma il solito immenso turbinio che accompagna da sempre il programma.

Ancora una volta Amici colpisce nel segno e questo nonostante ci fossero state numerose e corpose anticipazioni che avevano fatto storcere il naso a chi non ama gli spoiler. A lasciare la gara è stato Raffaele, arrivato alla sfida finale con Samuele e Deddy. Molto toccante il momento in cui Maria ha comunicato, con la massima delicatezza possibile, l’eliminazione al giovane. E l’insindacabile giudizio dell’Auditel ha decretato l’ennesimo risultato strepitoso per uno dei programmi più seguiti della tv. (Continua a leggere dopo la foto)















Amici 20 non finisce di stupire. Anche la puntata di sabato 24 aprile Maria De Filippi ha stracciato la concorrenza, ma stavolta, ha fatto anche qualcosa in più. Sono stati infatti 5 milioni e 831mila i telespettatori del serale, per uno share del 27,9%. Un dato perfino migliore del già stupefacente 27,6%, con 5 milioni e 784mila telespettatori, dell’appuntamento della settimana scorsa. A questo punto siamo nella fase finale: sono rimasti soltanto otto concorrenti e da qui alla fine se ne vedranno ancora parecchie. (Continua a leggere dopo la foto)















Alla concorrenza Maria De Filippi ha lasciato poco più che le briciole. Più che doppiata la fiction di Rai 1, giunta agli episodi finali, “Sotto copertura – La cattura di Zagaria”, con Claudio Gioè e Alessandro Preziosi che ha raccolto, grazie ai 2938000 spettatori, il 13,8% di share. Successo anche per Amici Buonanotte che ha totalizzato uno share del 29,8% con oltre due milioni e mezzo di persone incollate al televisore. (Continua a leggere dopo la foto)









Per quanto riguarda i dati di ascolto della serata sulle altre reti: FBI su Rai2 è stato visto da un milione e 314mila persone, 5% di share; simile risultato per Blue Bloods con 1319000 spettatori e 5% di share. Su Italia 1 “Dragon Trainer – Il Mondo Nascosto” ha conquistato il 4,4% con 1 milion e 127mila spettatori. Su Rai3 “Sapiens – Un Solo Pianeta” 1377000 (5,9%), mentre Don Camillo Monsignore… ma non troppo, su Rete4, 1324000 per il 5,5%.

Il film “Mussolini Ultimo Atto” su La7 è stato visto da 537mila telespettatori, raggiungendo il 2,2% di share. Infine su Tv8 “Sette Anime” ha raggiunto l’1,4% di share per 328mila spettatori e sul Nove “Cercando Elisa – Il Delitto Claps” ha ottenuto l’1,7% con 430mila spettatori.

Amici 20, il gesto a sorpresa di Aka7even prima del Serale spiazza Maria De Filippi: “Questo è tuo”