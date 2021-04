Dopo la ballerina Martina Miliddi, la squadra di Arisa e Lorella Cuccarini perde un nuovo allievo. Nella puntata di ieri infatti è stato eliminato Raffaele, sconfitto al ballottaggio da Deddy. È stata Maria De Filippi a comunicare ai ragazzi i risultati delle votazioni e rivolgendosi a Raffaele ha detto: “Sto parlando un po’ di più con te perché sei tu l’eliminato. Volevo farti davvero i complimenti per tutto e per la tua grande educazione”.

E ancora: "Hai affrontato sempre tutto con il sorriso anche quando c'erano cose ti hanno fatto davvero male". "Per me va benissimo così – ha commentato Raffaele – Grazie Maria di tutto. Volevo ringraziare un sacco di persone e in primis Arisa. Spero di essere a suo livello un giorno e poter collaborare con lei. Mi ha dato davvero tanto. "È stato un viaggio bellissimo". Come ha detto Maria, che è sempre brava e attenta con i suoi ragazzi, Raffaele ha indossato un sorriso anche lasciando la scuola.















Anche se magari dentro aveva altro, insomma segno di un grande talento ma soprattutto di un grande cuore. Ma tenere banco non è solo l'eliminazione di Raffaele ma l'ennesima lite tra le due maestre più in vista di questa edizione numero 20. Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Stavolta la querelle ha riguardato la coreografia della sfida tra Alessandro Cavallo e Serena Marchese.















"Penso che questa sia una coreografia che mette in risalto le qualità di Alessandro ma mette in difficoltà Serena. Questa è una coreografia molto energica, molto forte e Serena è un altro tipo di ballerina. La fautrice dell'equità non è assolutamente equa. Sarebbe meglio dichiararlo", ha attaccato Alessandra Celentano. La riposta non si è fatta attendere.











A replicare, prima che lo facesse Lorella che non ha cercato di spegnere l’ennesima lita, ci ha pensato Arisa: “Ma da quale punto di vista? Credi che sia una coreografia troppo maschile?”. E la maestra Celentano ha spiegato: “Non è un tipo di coreografia che mette a proprio agio Serena quindi non è un guanto di sfida equo. Serena è una ballerina armoniosa ed elegante, non è adatta a questo tipo di coreografia”.

