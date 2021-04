“Lo so, è un incubo per te”. I soliti ignoti, la partita di Francesco Renga è un disastro. Amadeus senza parole

Una gran bella puntata quella del 24 aprile 2021 de I soliti ignoti, il programma condotto magistralmente da Amadeus. Ospite della serata il bravissimo cantante Francesco Renga, che ha giocato per devolvere una somma di denaro in beneficenza. Ospitato dal padrone di casa, Francesco Renga ha giocato ma non è riuscito purtroppo a vincere nulla. Renda, pur essendo riuscito ad arrivare allo step finale del gioco con una somma non altissima ma comunque molto importante (30.000€), è stato tradito dal suo intuito al momento di dare l’ultima risposta, relativa al parente misterioso.

A questo punto Amadeus ha detto: "E' la sorella dell'ignoto numero 2, il tuo incubo!", in riferimento ad una gag che Francesco Renga ha fatto proprio con l'ignoto in questione. "Dovrà andare al prossimo concerto di Francesco Renga", ha commentato il padrone di casa rivolgendosi all'ignoto numero 2 dopo la mancata vittoria di Francesco Renga a Soliti Ignoti, che già prima di scoprire di aver dato la risposta sbagliata, ha intuito di non aver indicato l'ignoto giusto.















Tutto questo è successo qualche istante prima che il parente misterioso svelasse l'esito della risposta, a quel punto il cantante ha affermato: "Ho sbagliato". Insomma, nulla da fare per il bravo Francesco Renga che al termine della puntata ha ringraziato Amadeus per l'ospitalità dicendosi dispiaciuto per non aver potuto donare in beneficenza i 30.000€.















In questi giorni però si parla ancora dell'indagine di Alessandro Tersigni. L'attore romano non commette nessun errore fino all'ignoto numero 5, quando accade l'incredibile. Si tratta di Pamela, 37 anni. Tersigni chiede l'indizio e la ragazza rivela: "È un genere che o piace o non piace". Ma un gesto dell'ignoto attira l'attenzione dei fan del programma. Pamela, infatti, mentre recita l'indizio abbassa lo sguardo e sembra leggere sulla mano.











Quando poi Amadeus le chiede di aprire il passaporto, spunta un biglietto. “Si era scritta gli indizi come a scuola?”, chiede divertito il conduttore. Ma a casa non sfugge un dettaglio. Gli “ignotisti” su Twitter commentano così: “Sul foglietto c’era scritto alleva lumache, ha spoilerato la risposta”.

