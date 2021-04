Ida Platano è al centro delle vicende televisive, dopo essersi allontanata nei mesi scorsi. Maria De Filippi le ha infatti concesso una nuova chance a ‘Uomini e Donne’ e la dama cercherà di trovare l’anima gemella tanto attesa. Intanto, è molto soddisfatta di una cosa: ha ritrovato nuovamente non solo la padrona di casa, ma anche la sua grande amica Gemma Galgani. E chissà se le due non saranno decisive l’una per l’altra per provare ad uscire dalla trasmissione con un cavaliere.

La protagonista del dating show ha risposto ad una domanda ricorrente, ovvero come reagirà se si troverà di fronte l'ex Riccardo Guarnieri e la nuova fidanzata di lui, Roberta Di Padua: "Ho già visto qualche loro foto sui social, ovviamente è stato strano (e credo che lo sia per tutti) vedere il proprio ex con un'altra persona, però ci si abitua anche a questo. Non so che effetto mi farebbe rivederli però sono pronta, sono conscia di essere più forte di prima. Affronterò qualsiasi situazione mi capiterà davanti".















E qualche ora fa Ida Platano è stata travolta dalle critiche di un'ex volto di 'UeD'. Queste le parole contro di lei: "Sappiamo perché Ida stia lì, credo per popolarità perché non puoi tornare ogni due e tre all'interno di una trasmissione solo per amore". Dichiarazioni molto dure da parte dell'ex dama Veronica De Nigris. E non è stata l'unica a dire la sua sull'ex di Riccardo. Poco dopo sono arrivate altre affermazioni dell'ex cavaliere del programma, Simone Bolognesi, concorde con Veronica.















Bolognesi ha quindi detto su Ida Platano: "Ma sicuramente è per una questione di popolarità, ora che Riccardo ha deciso di andarsene ci può anche stare che abbia preso la decisione di tornare, ma è davvero difficile ipotizzare che una persona vada lì per la terza volta con obiettivi legati solo all'amore". Dunque, è stata letteralmente demolita dai due ex volti di 'Uomini e Donne'. Vedremo se avrà voglia di replicare a queste insinuazioni o se preferirà andare per la sua strada.









Ida Platano è intervenuta nelle scorse ore anche sull’ipotesi di un avvicinamento ad Armando Incarnato: “Dipende da come mi sentirò e da come si ripresenterà. Non escludo nulla a priori”. Dunque, non ha voluto chiudere le porte nemmeno a lui. Le prossime settimane saranno molto interessanti per capire come si evolverà la sua nuova parentesi a ‘UeD’.

