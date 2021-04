“Denunciato da Mediaset”. Il conduttore storico nei guai: è successo dopo il suo addio all’azienda

Dopo 35 anni a Mediaset lascia un pezzo da novanta. Una carriera che si interromperà il 30 giugno quando il conduttore sarà libero di cercare altrove. A raccontare tutto è lui in una lunga intervista al Corriere della Sera. Si tratta di Maurizio Pistocchi, noto giornalista sportivo di Mediaset. “Anche le storie d’amore belle finiscono, la mia con Mediaset è durata tantissimi anni, ma il rapporto per tanti motivi era stato compromesso da quello che era successo nel 2017. Adesso abbiamo trovato un accordo che è una via sempre migliore rispetto a litigare”.

Il giornalista ha usato parole dure per spiegare l'ostracismo nei suoi confronti e le pressioni fatte all'epoca dalla dirigenza della Juventus per allontanarlo dalle trasmissioni che contano: "Nessuno ha mai smentito questa ricostruzione, quindi evidentemente era vera. Certo è perlomeno strano che un'azienda preferisca pagare dei collaboratori esterni piuttosto che utilizzare un suo dipendente. E comunque mi meraviglia che un giornalista sia ritenuto così pericoloso da dover essere epurato".















La ricostruzione di Pistocchi è quella di un sostanziale allontanamento frutto delle proteste della Juventus per i suoi commenti, come lui ha dichiarato: "Nel 2013 Brachino disse a me e a Paolo Ziliani che Andrea Agnelli gli aveva chiesto di toglierlo dai programmi". Parole che hanno suscitato la reazione di Mediaset che in un comunicato definisce "gravi, false e diffamatorie" le affermazioni del giornalista.















Mediaset smentendo l'esistenza di "presunte pressioni esterne e veti per ottenere il suo allontanamento". Quindi la decisione di dare "mandato ai propri legali di tutelare la propria immagine nelle competenti sedi giudiziarie". Anche il Comitato di redazione di NewsMediaset si è espresso sulla vicenda attraverso un comunicato.









“In merito alle dichiarazioni rilasciate dal collega Maurizio Pistocchi – si legge in una nota – teniamo a chiarire che per quanto ci risulta non è stato epurato ma ha raggiunto un accordo con l’azienda per la conclusione del suo rapporto di lavoro. Ci preme inoltre sottolineare che la redazione sportiva di NewsMediaset ha sempre lavorato e lavora in piena autonomia senza subire pressioni esterne”.

