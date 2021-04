Brando Giorgi è stato uno dei concorrenti più sfortunati dell’edizione 2021 de ‘L’Isola dei Famosi’. Era sbarcato in Honduras con le migliori intenzioni, ma prima è finito al centro delle polemiche per i numerosi litigi con gli altri naufraghi, poi è stato costretto ad abbandonare il reality show di Ilary Blasi. A causa di una problematica fisica, non ha potuto proseguire la sua avventura nel programma Mediaset e ha fatto ritorno subito in Italia. Non è stato tra l’altro l’unico ad avere intoppi.

Anche Elisa Isoardi, per un infortunio ad un occhio, ha lasciato la spiaggia. E prima di lei era stata la volta del comico Beppe Braida. Quest'ultimo era stato informato della positività al Covid dei suoi genitori, con il padre ricoverato in ospedale per alcune complicazioni. Tornando a Brando Giorgi, nelle ultime ore ha rotto il silenzio sua moglie e ha rivelato un retroscena molto delicato. A quanto pare il problema con il quale ha dovuto fare i conti il coniuge è stato più serio del previsto.















Nei giorni scorsi Brando Giorgi aveva riferito sul problema che lo ha colpito all'occhio: "Allora eccoci qua, scusatemi se sono con gli occhiali da sole, mi sento un po' sciocchino, ma non è un bel vedere. Mi sono collegato per tranquillizzare tutti voi. L'operazione è andata proprio bene. Devo stare steso per questi due giorni, poi ne avrò ancora per parecchi giorni. Mi sono arrivati tanti, tanti messaggi di solidarietà. Mi ha fatto tanto piacere. Mi state dando una forza tutti quanti".















In un'intervista rilasciata al settimanale 'DiPiù', la signora Daniela ha rivelato sul marito: "Ha rischiato di perdere la vista, avendo avuto il distacco della retina. Fortunatamente il tutto è andato bene, ma non mi sarei mai aspettata una cosa del genere. Quando è tornato ho avuto una certa impressione. Infatti, era innanzitutto dimagrito tantissimo, avendo perduto undici chili. Sul suo fisico si notavano molto le differenze. Inoltre, il suo viso era letteralmente scavato e avendolo visto con quella benda mi sono impressionata".









Brando Giorgi aveva invece aggiunto nella sua storia Instagram, seguita all’intervento chirurgico: “Quindi vi dico grazie, grazie, grazie e certamente vi terrò aggiornati. Spero quanto prima di riuscire ad andare in trasmissione per provare a difendermi un po’, ciao a tutti”. Ora deve ancora rimanere a riposo e poi potrà finalmente riprendersi del tutto da questo problema inaspettato.

