Martina Miliddi ha lasciato per sempre la scuola di ‘Amici 20’. Fatale per la ballerina la scorsa puntata del talent show di Maria De Filippi, infatti è stata sconfitta nella sfida finale dal cantante Deddy. Nonostante questo e i pianti iniziali, il suo morale è migliorato negli ultimi giorni ed è anche stata ospite di ‘Verissimo’, dove ha raccontato aneddoti sulla sua vita privata e non solo. Parole che hanno fatto chiarezza in maniera definitiva anche sul suo rapporto con Aka7even.

Sull'ormai ex dolce metà ha detto: "La nostra storia si è conclusa all'interno della scuola, non volevo che soffrisse, non c'è stata solamente un'infatuazione. Mi è sempre rimasto accanto nei momenti brutti e belli e oggi resta un buon rapporto. Non posso che augurargli il meglio". Poi ha anche parlato della situazione creatasi con Raffaele: "Io non mi pento assolutamente di nulla. Quello che è successo lo porterò sempre con me".















Si era parlato nei giorni scorsi anche di un ipotetico interesse di Martina Miliddi nei confronti di un personaggio famoso e vicinissimo al programma. Anche da parte di lui pare ci fosse stato il medesimo gradimento e adesso è stata la ragazza a fare praticamente il primo passo. Il gesto nei suoi confronti la dice lunga e i fan stanno cominciando a sognare qualcosa che sarebbe incredibile e meraviglioso. Vediamo cosa ha fatto l'ex allieva di 'Amici 20' nelle ultime ore sui social network.















La ragazza avrebbe infatti iniziato a seguire Stefano De Martino su Instagram. E ha anche fatto di più, infatti ha messo il suo mi piace su uno dei post del ballerino, conduttore tv e giudice della trasmissione della De Filippi. E c'è chi paventa la possibilità che dietro l'addio ad Aka7even non ci sia stato dunque Raffaele, bensì Stefano. Su Twitter non si parla d'altro e chissà se nelle prossime settimane non emergeranno novità in merito. Una coppia potrebbe quindi nascere a breve?.









Martina segue Stefano De Martino e gli ha messo like all’ultimo post….

— Dayane 25..fate swaip appi (@LivviElisa) April 19, 2021

Martina Miliddi ha anche parlato della morte del padre a ‘Verissimo’: “Ho provato sempre a ricordarlo attraverso la danza. Infatti, ogni volta che sento la sua mancanza ballo. Da piccola mi guardava mentre danzavo e aveva gli occhi lucidi, era davvero fiero di me. Mi auguro che adesso mi stia guardando. Mia madre? Il nostro rapporto è praticamente silenzioso, non vorrei che facesse parte della mia vita”.

