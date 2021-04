Non è un mistero che l’Isola dei Famosi 2021 non voli in termini di ascolti. Puntata dopo puntata i dati sono sempre meno confortanti: partito con il 21,68% di share e 3.602.000 spettatori, il programma condotto da llary Blasi con Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi ha iniziato a perdere share e pubblico a partire dalla seconda puntata (3.047.000 e 17,88%, i numeri).

Non solo. Lo scorso 22 aprile questa quindicesima edizione dell’Isola ha registrato un record negativo con il 16,90% di share e 2.838.000 dopo quello registrato il 15 aprile, 17,10% di share e 2.942.000 spettatori. Quindi la quarta puntata della fiction con Daniele Liotti Un Passo dal Cielo 6 ha stravinto la gara ottenendo il 21,6% di share. (Continua a leggere dopo la foto)















E ora ci sarà un cambiamento nella programmazione. Dietro alla scelta di Mediaset il fatto che lo share dell’Isola è andato calando in modo molto brusco, forse per la posizione troppo ravvicinata tra le due puntate, dunque cambia giorno della messa in onda. L’appuntamento del lunedì sera con i naufraghi si rinnova non più il giovedì ma il venerdì per evitare la registrazione. (Continua a leggere dopo la foto)















Insomma, il reality show di Canale 5 andrà ad occupare lo spazio che Pio e Amedeo, che anche nella seconda puntata di Felicissima sera hanno fatto boom di ascolit, lasceranno vacante. Fra due settimane, precisamente dal 3 maggio 2021, l’Isola passa allo stesso giorno in cui veniva trasmesso il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini nella quinta edizione. (Continua a leggere dopo le foto)











Un’edizione, questa affidata a Ilary Blasi, che si sta rivelando difficile anche nel cast. Nell’ultima puntata anche Paul Gascoigne ha dovuto dire addio al reality perché le condizioni al braccio si sarebbero aggravate. Prima di lui hanno abbandonato il gioco Beppe Braida, Brando Giorgi ed Elisa Isoardi mentre il visconte Guglielmotti, Akash Kumar, Daniela Martani e Drusilla Gucci Ludolf si sono rifiutati di continuare la loro avventura dopo la loro eliminazione al televoto.

“È successo tutto fuori onda”. Vera Gemma e Valentina Persia all’Isola, non si è visto in diretta