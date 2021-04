Il pubblico di Amici 20 ha fatto un piacevole salto nel passato rivedendo Kledi Kadiu nella scuola. In collegamento, non in studio ma era diverso tempo che il ballerino ed ex professionista mancava dal talent. Oggi Kledi insegna danza, è felicemente sposato con Charlotte Lazzari che gli ha dato la figlia Lea e aspetta un altro figlio, un maschietto come annunciato proprio pochi giorni fa.

Ed è tornato ad Amici con il ruolo di giudice speciale per scegliere a quale ballerino assegnare il premio che gli consentirà di ballare davanti a Carla Fracci, in un evento organizzato in suo onore. “È una serata alla quale tengo – ha spiegato un emozionatissimo Kledi ai ragazzi – ci teniamo noi che la stiamo organizzando, è una serata a Cervia in onore della leggendaria Carla Fracci”. (Continua a leggere dopo la foto)















Serata “con tanti ballerini ospiti da vari teatri di tutto il mondo e mi farebbe piacere, insomma, che uno di loro, vediamo come andrà, mi farebbe piacere se partecipasse insieme a loro”, ha aggiunto. Una bella occasione per gli allievi di Amici e, dopo aver attentamente valutato le prove, Kledi Kadiu ha decretato la vincitrice: è Giulia Stabile, che ha ballato sulle note di I’m Kissing You. (Continua a leggere dopo la foto)















Al secondo posto si è classificato Samuele, danzando con Mantieni il bacio. Con una variazione di Don Quixote, Alessandro è arrivato terzo. Infine, Serena, con New York, New York, si è piazzata quarta. Dunque Giulia, che ha appena 19 anni e ha iniziato a studiare danza a 4, si esibirà il 26 agosto nel corso di una grande festa in onore di Carla Fracci, al fianco di tanti grandi ballerini. (Continua a leggere dopo foto e post)









Anche i cantanti della scuola sono stati valutati da un giudice speciale, Gerry Scotti. Il conduttore amatissimo, che si è anche commosso dopo aver ricevuto tanto calore quando è apparso in video, ha proclamato vincitore della gara Sangiovanni, che tra l’altro ad Amici ha iniziato una tenera storia d’amore con Giulia. Il premio? Produrre il videoclip del proprio inedito in gara.

