“Non centravo il water, la facevo fuori”. Che imbarazzo a ‘Top Dieci’. La sparata del vip gela Carlo Conti

Top Dieci è un programma televisivo italiano di genere varietà in onda dagli Studi televisivi Fabrizio Frizzi su Rai 1 dal 14 giugno 2020 con la conduzione di Carlo Conti. Dopo l’interruzione de La Corrida in seguito alla pandemia di COVID-19 del 2020, Carlo Conti è al timone del varietà dove due squadre composte ciascuna da tre personaggi televisivi si sfidano su classifiche di ogni genere legate alla cultura italiana.

Dalla musica allo sport, dall’attualità al cinema, dalla televisone alla storia, il programma cerca di tracciare un preciso identikit dell’Italia per proporre una riflessione su ciò che questo Paese è stato e che sarà. Nella seconda puntata del programma in onda su Rai uno grandi ospiti del mondo dello spettacolo italiano. Al centro del gioco due squadre composte da Christian De Sica, Nancy Brilli e Massimo Boldi e Loretta Goggi, Paola Minaccioni e Cesare Bocci. (Continua a leggere dopo la foto)















Ospite della puntata andata in onda venerdì 23 aprile anche l’attore Christian De Sica, simbolo della comicità e dei famosi cinepanettoni in coppia con Massimo Boldi, anche lui in gara per il secondo appuntamento con il programma condotto da Carlo Conti. Il loro sodalizio è iniziato nel 1980, per poi interrompersi clamorosamente nel 2004 e riprendere nel 2013. Liti e attriti tra i due, completamente dimenticati cinque anni dopo con l’uscita sul grande schermo del film “Amici come prima”. (Continua a leggere dopo la foto)















L’ultima apparizione del comico romano in prima serata in Rai è di circa un mese fa, precisamente sabato 3 aprile, quando condusse “Una serata tra amici”. Durante la puntata di Top Dieci non sono mancati i momenti di ilarità, ma anche di imbarazzo, quando durante la manche dedicata alle ‘cattive abitudini del maschio’ il comico romano ha spiazzato tutti ricordando le sue cattive abitudini a casa. (Continua a leggere dopo la foto)









“Mia moglie si arrabbiava sempre perché non centravo il water”, ha rivelato l’attore e figlio del grande Vittorio De Sica. Un imbarazzato ma curioso Carlo Conti gli ha chiesto: “Non ci entravi, dentro? In che senso? Ah, non facevi centro”. “Ho provato anche con la tavoletta ma non è andata bene e mia moglie si è arrabbiata – ha spiegato ancora l’attore scatenando le risate del conduttore e degli altri ospiti – Alla fine ho deciso di farla seduto come le donne”.

“È successo tutto fuori onda”. Vera Gemma e Valentina Persia all’Isola, non si è visto in diretta