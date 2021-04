Pio e Amedeo stanno facendo entusiasmare tutti con il programma ‘Felicissima sera’. Di loro si sa che sono dei comici meravigliosi, ma della vita privata non sempre è uscito tutto a galla. Eppure hanno delle mogli meravigliose. Innanzitutto vi abbiamo riferito in un precedente articolo della consorte di Amedeo Grieco. Lei si chiama Maria Finizio e ha un seguito considerevole sul suo profilo Instagram, infatti può contare la bellezza di oltre 50 mila follower. Dunque, un grandissimo seguito.

Amedeo Grieco ha inoltre due figli, concepiti proprio con Maria. A proposito della moglie, in una passata intervista lui ha affermato: “Maria è stata bravissima e sta bene, e io la ringrazierò all’infinito, perché quello che mi ha dato è l’infinito stesso”. Queste dichiarazioni erano giunte subito dopo la nascita della secondogenita. La donna è anche di una bellezza incantevole e i due formano una coppia inossidabile e fantastica. E lo segue moltissimo nelle sue avventure televisive. (Continua dopo la foto)















Ma andiamo adesso a conoscere chi è la moglie di Pio D’Antini. Il suo nome è Cristina Garofalo e ha 33 anni. I due hanno anche concepito una bambina, Chiara, venuta alla luce nel 2016. Sono tutti e due della città di Foggia ed erano diventati appena maggiorenni quando si sono conosciuti per la prima volta. Come lavoro fa la modella ed entrambi hanno quindi preso a tempo debito la decisione di recarsi a Milano per provare a fare carriera. Ed effettivamente ci sono riusciti. (Continua dopo la foto)















La dolce metà di Pio D’Antini del duo Pio e Amedeo è del 1988 e le sue prime esperienze nel campo della moda sono iniziate nel 2009. In Lombardia ha fatto i suoi primi shooting fotografici e ha anche partecipato a Miss Italia. Ha ottenuto Miss Sash ed è giunta in semifinale a Veline. Oltre a svolgere il suo lavoro di modella, ha anche intrapreso la carriera di influencer sui social network. Il matrimonio tra i due è avvenuto esattamente il 15 luglio del 2016 e hanno scelto Foggia come location. (Continua dopo la foto)









Soltanto alcuni mesi dopo le nozze, Pio D’Antini e Cristina Garofalo hanno avuto la gioia di veder nascere la piccola Chiara. I due hanno un legame speciale e splendido e sono più uniti che mai. Nonostante si siano conosciuti da molto giovani, non hanno mai smesso di amarsi e non si sono lasciati nemmeno per un attimo. Anche Amedeo Grieco ha un rapporto molto bello con la moglie dell’amico.

Pio e Amedeo sono entrambi sposati. Ma è la moglie di Amedeo Grieco a essere famosa. Chi è Maria