Alberto Matano è un giornalista, conduttore nonché autore tv tra i più apprezzati del panorama italiano. Ogni giorno con la sua “La vita in diretta” tiene compagnia a milioni di italiani affrontando gli argomenti più svariati, dalla cronaca nera a quella rosa, da casi spinosi a temi di attualità. Anche nella puntata di venerdì 23 aprile l’ex conduttore del Tg1, nato a Catanzaro nel 1972, ha diretto con il consueto savoir faire il seguitissimo contenitore di Rai 1.

Lo stesso giornalista, annunciando il taglio della nota trasmissione, dichiarò: "Nel programma ci sarà una parte dedicata alle inchieste, una agli sviluppi Covid e infine uno spazio che accoglierà tutto ciò che non è entrato nelle news". Ebbene, proprio verso la fine della puntata, poco prima di dare la linea a Flavio Insinna e all'Eredità, Alberto Matano ha spiegato: "Ho una comunicazione importante".















Il conduttore de La Vita in diretta ha voluto dedicare l'ultima parte della trasmissione alla fondazione e alle iniziative di Operation Smile. "Ogni tre minuti – le parole di Alberto Matano – nasce un bambino con una malformazione al volto". E Operation Smile si occupa proprio di loro, assistendoli e stando vicino ai loro familiari. Matano ha così invitato i telespettatori a fare una donazione inviando un messaggio al 45582, di 2 euro dal cellulare oppure di 5 o 10 euro dal telefono di casa.















Matano si è detto sicuro che il pubblico casa si sarebbe dimostrato solidale con questa iniziativa. Prima del messaggio a sostegno di Operation Smile, Alberto Matano ha ricordato che il 23 aprile è una giornata speciale per Mara Maionchi. La conosciutissima vip compie infatti 80 anni e con queste parole il giornalista le ha inviato gli auguri: "Adesso vogliamo fare gli auguri a una donna che amiamo moltissimo: Mara Maionchi oggi compie 80 anni, quindi buon compleanno Mara.









Alberto Matano ci farà compagnia con il suo La vita in diretta fino all’inizio dell’estate, per altri due mesi. Dopodiché pausa, e la trasmissione di Rai1 tornerà a settembre. Nel frattempo ecco che in rete si fa già il nome di colui che sostituirà Matano alla guida dell’edizione estiva. Pare che sarà Gianluca Semprini, che ha già condotto la trasmissione nel 2018.

