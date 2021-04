Nicole, tutti pazzi per la sorellina di Miryea Stabile. Sorpresa bellissima all’Isola dei famosi

La Pupa e il Secchione e viceversa 2021 è stata vinta da Luca Marini e Miryea Stabile. Ventidue anni, originaria di Brescia, bionda, solare, svampita e autoironica Miryea è stata la vera pupa dell’edizione 2021 del reality show e ha conquistato il pubblico italiano a suon di vestiti rosa, codini e paillettes.

Nota al grande pubblico per La Pupa e il Secchione e viceversa, Miryea Stabile è anche una fit influencer, fashion blogger, hostess e modella e ha fatto alcune comparse in programmi come "Take me out", "Detto Fatto", "Furore" e "Guess My Age" e "Ciao Darwin" nella puntata "Belli contro Brutti".















Fisico perfetto e sorriso sempre stampato sul volto, la giovane bresciana è stata una vera e propria rivelazione tanto da conquistare un posto anche nel cast dell'Isola dei Famosi. In questi giorni la pupa ha avuto diversi momenti di sconforto e a darle un grande sostegno è arrivata la sorella Nicole, che dallo studio dell'isola dei Famosi le ha fatto arrivare la vicinanza di tutta la famiglia.















"Ciao Miry mi manchi tantissimo", ha detto Nicole in collegamento con la sorella dallo studio dell'Isola dei Famosi, che invita la sorella Miryea a non abbattersi dopo la nomination ricevuta dagli altri naufraghi dell'Isola dei famosi. La sorellina di Miryea l'ha spronata a tenere sempre alto l'umore e tirare fuori le unghie. "Devi tenere duro perché sei meravigliosa e ti stai dimostrando per la persona educata e sincera che sei", ha detto ancora la bella Nicole.









E ancora: “Stai spaccando tutto, Mary continua così, non mollare e ricordati perché sei lì. Hai un obiettivo ed inseguilo, ti voglio un bene dell’anima. Ti salutano tutti, ti abbracciano tutti, ti guardiamo tutti i giorni”.

