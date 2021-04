Nancy Brilli, addio biondo. L’incredibile foto con i capelli scuri: “Sei bellissima”

In queste ore Nancy Brilli ha parlato per la prima volta di un momento molto delicato che l’ha vista fare i conti con una malattia. Lo ha fatto davanti alle telecamere de Le Iene. E non è la prima volta che l’attrice decide di raccontare alcuni momenti dolorosi della sua vita. È accaduto alcuni mesi quando ha raccontato della morte della madre.

Ospite a Oggi è un altro giorno, l’attrice ha parlato della morte della madre, colpita da un tumore al pancreas quando Nancy Brilli aveva solo 10 anni: “Ho visto un corpo magrissimo, pesava 36 chili, con le mani curatissime e i capelli molto. Mi rimase impresso perché quello era il corpo di una persona anoressica”, aveva racconato (Continua a leggere dopo la foto)















Nella vita dell’attrice c’è stato anche un bruttissimo momento segnato dalla malattia: “Io ho scoperto di avere l’endometriosi a 30 anni, quando mi hanno operato per la prima volta. Io come tutte le donne che ne soffrono ho sempre avuto dolori mostruosi, ma non mi era stata diagnosticata. Mi dicevano: ‘vabbè che sarà mai, tutte le donne hanno dolori mestruali’.”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Ma erano dolori che non erano per niente normali. A 30 anni sto veramente malissimo, mi fanno una visita e avevo una cisti gigantesca che mi aveva riempito un ovaio e aveva un setto tumorale”. Non solo uno, bensì otto interventi a cui l’attrice si è sottoposta: “Dopo il primo ne ho subiti otto. Con una cartella clinica con scritto ‘sterile’, comunque sono riuscita con mezzo ovaio funzionante ad avere un bambino”. (Continua a leggere dopo le foto)









Tutti gli italiani sono abituati a vedere Nancy Brilli bionda, ma l’attrice romana è stata anche mora e il suo cambio look è stato mostrato tempo fa sul suo account Instagram.

