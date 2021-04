Dayane Mello è tornata a parlare in questi giorni e ha chiarito alcuni aspetti, rimasti ancora in sospeso. Si è anche immortalata sui social network per far ammirare ai suoi follower i suoi bellissimi tatuaggi in onore del fratello Lucas, morto improvvisamente a causa di un terribile incidente stradale in Brasile quando si trovava al ‘Grande Fratello Vip’. E ora ha anche fatto capire di avere le idee chiarissime per il suo futuro, infatti si è proposta per fare una cosa clamorosa.

A proposito del suo rapporto con Rosalinda Cannavò, ha spiegato in un'intervista: "Ci siamo amate, ma con lei ho sbagliato. Ci sentiamo spesso. Io sono una persona imperfetta: con lei ho sbagliato. Ora lei è fidanzata, innamorata e sono felice. Ci tengo a dire che la storia d'amore più importante di questa edizione è stata quella delle 'Rosmello', la nostra. L'amore che provavamo dentro l'abbiamo portato fuori dalla Casa con una forza così grande che ha superato i confini dell'Italia".















Nonostante l'avventura nel reality show di Alfonso Signorini sia stata lunga e molto probante, pare che Dayane Mello sia già pronta per una nuova esperienza televisiva, ma per un tempo limitato. E non una qualunque perché sarebbe pronta a tuffarsi in un programma a dir poco impegnativo. La sua volontà è massima e chissà se gli autori della trasmissione prenderanno davvero in considerazione questa proposta. Le sue parole sono emblematiche e non hanno certamente bisogno di ulteriori spiegazioni.















Dayane Mello ha riferito di essere vogliosa di tornare a 'L'Isola dei Famosi', ma solo in una veste di ospite: "Io? No. Mandatemi al mare lì per scherzare dieci giorni e per dare un po' di vita, ma non per restare". Poi ha fornito altri giudizi: "Sicuramente è più difficile vivere all'Isola dei Famosi. Nella casa del Grande Fratello abbiamo da mangiare, ma lì ricordo la mia esperienza. Sull'Isola sei già stanca, si dorme attaccati e ricoperti di sabbia e poi si ha sempre fame. Tutta la vita il GF Vip".









La modella brasiliana ha chiosato, dicendo: “All’Isola non c’è nulla di finto. La mamma di Giulia Salemi? Io conosco in modo perfetto Fariba Tehrani, inoltre conosco anche Vera Gemma. Mi piace davvero tanto quest’ultima, è veramente divertente”. Dunque, non vedremo all’opera Dayane Mello in Honduras, ma non disdegnerebbe sicuramente una comparsata di pochi giorni.

