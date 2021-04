“Le cose stanno così”. Pierpaolo Pretelli lo dice chiaramente: così vuota il sacco su Andrea Zelletta

Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta erano diventati molto amici all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Hanno vissuto per intero tutta l’esperienza del reality: insieme al fratello di Balotelli, Enock Barwuah, sembravano formare un trio particolarmente unito e complice. Affiatati, uniti, il loro percorso è andata avanti in maniera quasi simbiotica, spalleggiandosi ininterrottamente per tutta la durata del percorso fino alla finale.

Dopo la fine del reality c'è stato un progressivo allontanamento tra i due. C'è chi ha ipotizzato che alla base di questa 'separazione' ci potessero essere alcune critiche di Zelletta nei confronti di Giulia Salemi. Intervistato dal settimanale Mio, l'ex tronista ha smentito tutto: "Io e Pierpaolo abbiamo litigato per colpa di Giulia Salemi? Sono solo voci senza fondamento. Sono felice se loro sono felici. Pierpaolo è stato importante per me e vederlo innamorato mi rende felice. Io stesso ho iniziato una storia d'amore in un programma televisivo, ma la prova del nove sarà fuori, a telecamere spente".















Andrea Zelletta aveva punzecchiato Giulia Salemi per non essere arrivata in finale. A questo proposito, il 26enne pugliese ha precisato: "Ho solo risposto a un suo tweet ma non voglio creare ulteriori polemiche. La mia era una risposta, non un attacco".















Sempre dalle colonne del settimanale Mio, Pierpaolo Pretelli è tornato sulla questione. L'ex velino di Striscia la notizia ha spiegato il motivo della sua delusione nei confronti di Andrea Zelletta: "Sono rimasto perplesso per alcuni video che ho visto dopo essere uscito dalla casa". Insomma dopo la fine del reality, Pretelli ha visto delle clip che non si aspettava e ci è rimasto male.









In tutti i casi Pierpaolo Pretelli ha ribadito che tra lui e Zelletta non c’è stato alcun litigio: “Il gioco è finito a marzo. È solo una questione di lontananza. Lui vive a Milano e io a Roma. Non c’è stata alcuna lite e non abbiamo nessun conto in sospeso”. Infine ha anche parlato di Dayane Mello. In casa la modella brasiliana aveva messo in discussione la storia tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, considerando lui uno che metteva in piedi delle storie solo per creare dinamiche. Ad oggi, invece, il rapporto con Dayane è cambiato in positivo: “In Casa è stata vicina a Giulia e oggi abbiamo un bellissimo rapporto, che coltiviamo a suon di videochiamate”.

