Amici, scoppia la rivolta dopo il mega-spoiler sulla puntata del serale

La puntata di sabato 24 aprile di Amici si preannuncia incandescente. Come ben sapete il talent show di Maria De Filippi viene registrato in anticipo e così giovedì 22 è stato fatto per realizzare l’appuntamento che sarà trasmesso sabato. Solitamente i sempre super curiosi e attenti telespettatori desiderano essere informati in anticipo su quanto verrà messo in onda. E anche stavolta è andata esattamente così.

Ma dopo le consuete anticipazioni in questa occasione si è scatenato il finimondo. E non per il disappunto provocato da qualche eliminazione. Niente affatto. A far scattare una vera ondata di proteste social è quello capitato a Giulia Stabile. Tanto per cominciare vi preannunciamo che nella sesta puntata è la squadra di Arisa e Lorella Cuccarini ad essere stata sorteggiata. E la squadra ha perso la sfida con quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.















Così il team di Zerbi e Celentano ha sfidato quello guidato da Anna Pettinelli e Veronica Peparini. La prima sfida è stata vinta da Aka7even che ha avuto la meglio su Serena. Successivamente Samuele ha affrontato Sangiovanni e ha vinto quest'ultimo. Per la terza manche è stato nuovamente scelto Deddy, che ha perso contro Aka7even. Quindi in tutto questo Giulia Stabile, a parte un ballo a due con Samuele, non ha potuto scendere in pista. E si è esibita soltanto nel ballottaggio dal momento che la sua squadra ha perso.















I giudici hanno deciso di salvare Giulia Stabile per prima. Poi la squadra di Zerbi e Celentano ha sfidato ancora il team di Arisa e Lorella Cuccarini. E Giulia è stata costretta nuovamente ad attendere il suo turno. I fan della ballerina, non appena conosciute queste anticipazioni, si sono letteralmente scatenati. E hanno lanciato su Twitter l'hashtag #datecigiuliastabile che è balzato tra i cinguettii di maggior tendenza.









Al grido di “Fate ballare Giulia Stabile” i numerosi fan della ballerina hanno intrapreso la loro battaglia social. Giulia, infatti, fino ad ora non ha mai perso una sfida. E per questo è molto temuta e spesso lasciata in disparte. Il pubblico ha così commentato con ironia e sarcasmo quanto avvenuto nella puntata che sarà trasmessa sabato 24 aprile: “Sto immaginando intensamente Maria che legge HAHAHAH” scrive una telespettatrice. “Stiamo facendo quello che vorrebbe fare lei, quanto spero sbrocchi anche lei” dice un’altra. Chissà se Giulia avrà reagito o no. Intanto monta la protesta social…

