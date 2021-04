“Altro che fatto fuori…”. Tommaso Zorzi salvato dal ‘pezzo grosso’. E sorride dopo la decisione bomba

Tommaso Zorzi, il nuovo progetto. In poco tempo, l’influencer milanese ha fatto molta strada. Un trampolino di lancio, quello che l’ha visto spiccare il volo nel mondo dello spettacolo come vincitore del GF Vip, ma non solo. Il giovane sembra essere un vulcano di idee ed energie. Opinionista dell’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi debutta anche in radio. Il progetto coinvolge anche un altro grande nome del mondo dello spettacolo.

Sembra non mancare nulla alla lista degli impegni. Tommaso Zorzi supera alla grande il flop ricevuto con Punto Z e non arresta la sua corsa. Non solo sul piccolo schermo e neanche quello ancora più piccolo di uno smartphone, Tommaso Zorzi è pronto a iniziare anche l'esperienza radiofonica al fianco di Maurizio Costanzo nel suo Faccio Finta Che su R101 dal prossimo 3 maggio.















E Maurizio Costanzo non ha scelto a caso il suo compagno di viaggio. Tommaso Zorzi ha saputo conquistare il consenso pubblico alla velocità della luce. I due non saranno soli, perché a completare il magnifico trio ci sarà anche Carlotta Quadri, speaker di Radio 105 che incrociò la strada di Maurizio con Radio Costanzo Show. Che la presenza di Zorzi faccia volare alti i numeri degli ascolti è ormai una certezza.















Ma resta ancora da metabolizzare il flop che ha ottenuto con il suo Punto Z. Aspettative tradite per la trasmissione che va in onda sul portale Mediaset Play ogni mercoledì dalle 20.45 alle 21.40 e che dall' 8 aprile 2021 è stato lanciato anche sul canale Italia 1 tutti i giorni dalle 18:15 alle 18:20. Numeri alla mano, non è andata come ci si sarebbe aspettato.









Un range che oscilla tra i 1,9% di share e il 2% di share e il cui ultimo appuntamento ha convinto solo 246.000 spettatori pari all’1,9% di share. Ma non perde un colpo nel mondo social. Tommaso Zorzi riprende quota sotto l’hashtag #TommasoZorzi: 60mila tweet rispetto all’hashtag #isola che si assestava sui 57mila circa, non sono certamente da sottovalutare.

