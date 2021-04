Elisabetta, sempre Elisabetta. La showgirl di Soverato è stata una delle protagoniste indiscusse dell’edizione numero 5 del Grande Fratello Vip. La sua liasion con Pierpaolo Pretelli è stata sulla bocca – e negli occhi – di tutti per mesi. Salvo poi rivelare un finale non esattamente da mille e una notte. Ma tant’è. Ora che è Elisabetta Gregoraci è tornata alla sua vita di sempre, dopo aver abbandonato volontariamente il reality di Alfonso Signorini, si torna nuovamente a parlare della spumeggiante conduttrice calabrese.

La vip ha concesso pochissime interviste nei salotti televisivi e, secondo qualcuno, si è ben guardata dal presentarsi negli studi di Barbara D’Urso. Ora non si sa se non sia stata proprio invitata, ipotesi ci concederete poco verosimile, ma di sicuro la Gregoraci non è stata ospite di Live Non è la D’Urso né delle altre trasmissioni di Carmelita. Invece, pensate un po’, presto la vedremo a Domenica In con Mara Venier. (Continua a leggere dopo la foto)















Elisabetta Gregoraci sarà quindi intervistata, domenica 25 aprile, da Mara Venier nel suo Domenica In. Show che punta proprio a battere la concorrenza della trasmissione di Barbara D’Urso. E Mara se la passa decisamente meglio nella sfida dell’auditel. Con Eli, poi, si preannuncia una lunga chiacchierata che toccherà tanti temi, dal privato alla vita professionale, che non c’è dubbio faranno la felicità di tanti ammiratori e seguaci della Gregoraci. (Continua a leggere dopo la foto)















Intanto Mara Venier e il suo Domenica In se la godono. Nonostante il ritorno alla formula classica di Live Non è la D’Urso, il programma Rai continua ad imporsi con ben tre milioni di spettatori in media. Uno in più del competitor su Canale 5. La realtà è che, effettivamente, Elisabetta Gregoraci si è proprio negata agli inviti di Barbara D’Urso. E adesso sarà ospite di Mara Venier. (Continua a leggere dopo la foto)









Delle problematiche che Barbara D’Urso sta affrontando in quella che è stata per tanti anni la sua ‘casa’, ovvero Mediaset, ne abbiamo già abbondantemente parlato. Ora anche la super vip Elisabetta Gregoraci contribuisce a prolungare questo periodo non facile per Carmelita. Eli, per il suo ritorno in grande stile dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, ha scelto zia Mara. E per Domenica In si prospetta un’altra giornata… di gloria. O no?

“Esagerata!”. Autoreggenti, tacchi e giacca aperta (senza niente sotto): così Elisabetta Gregoraci fa una ‘strage’