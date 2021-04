Amici 20 entra nel vivo. Tra sfide, rivalità, colpi di scena e eliminazioni. Giulia Stabile si candida per il primo posto. A tifare per lei non solo alcuni maestri ma anche il pubblico. Per diverse settimane Giulia Stabile ha conquistato la classifica di gradimento stilata in base al televoto, ma anche un importante sostegno espresso sui social da parte dei suoi fan.

Giulia, scrive Fanpage.it, ha una fanbase molto attiva, è esplosa una polemica sotto l'hashatg #datecigiuliastabile, schizzata prima in tendenza. I fan chiedono a gran voce di vederla ballare più spesso durante le prime serate su Canale 5. Si fa sempre più concreta l'ipotesi che la ballerina possa finire tra i finalisti di questa edizione e magari strappare la vittoria, che sarebbe la prima in assoluto nella storia del talent. In attesa di quello che succederà, ieri pomeriggio è stata registrata la Sesta puntata del serale. Il programma difatti non è in diretta, ma viene registrato il giovedì, 2 giorni prima la messa in onda.















Da qui, grazie alle 'talpe' presenti in studio durante la registrazione, quella parte di pubblico che non ama le sorprese sa in anticipo cosa è successo e, soprattutto, quale allievo ha lasciato per sempre la scuola. Non solo l'eliminato, dunque, ma anche i dettagli sulle sfide. Intanto ci sarà un solo eliminato sabato 24 aprile ad Amici 20, forse per l'ultima puntata: Raffaele.















Intanto si parla di Samuele Barbetta, crollato in lacrime sul divano. Colpa di una scenografia non riuscita. Un pianto a dirotto tanto che Maria è intervenuta e gli ha chiesto cosa fosse successo."Ho un'aspettativa davvero quasi impossibile per le cose che faccio. Non ho un'aspettativa grandiosa quando faccio le cose degli altri, so di avere dei limiti. Ma quando faccio le mie cose non mi pongo limiti. Io ho paura di non essere all'altezza".











Un carattere gentile che ha attirato le critiche di una parte dei telespettatori e costretto il papà di Samuele a intervenire. Nel messaggio papà Angelo ha scritto: “Ora che sono uscite Martina e Rosa, leoni da tastiera, offendete Samuele. Non vi resta altro che fare. Ma che vita avete? Persone adulte con un cervello da gallina e mi scuso se offendo la povera gallina. […] Imparate educazione e umiltà. E commentate con più riguardo e serietà, mi vergogno io per tutti voi”

