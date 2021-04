“Della vecchia guardia Piccinini, Marianella e Caressa, sono loro i tre più bravi. Tra i nuovi Callegari e Zancan. Trovo che il livello medio dei commentatori sia generalmente buono. Serena è bravo, non è invasivo; mi piacciono Balzaretti, Tiribocchi e Costacurta come opinionista; mi piace Ambrosini, anche lui molto competente, deve lavorare sulla personalità”.

"Pure Bergomi è bravo, anche se per i miei gusti è un po' troppo prete: se lo vesti di nero con un colletto bianco sembra uscito da un seminario. Lele Adani? Molto, molto molto preparato; ha un solo limite, usa un linguaggio troppo tecnico. Silvio Berlusconi una volta ci disse: ricordate che davanti alla tv c'è il muratore, il bracciante e il dirigente d'azienda, il calcio è trasversale a tutte le classi sociali; vi devono capire tutti. Questo è un presupposto fondamentale, uno non deve esagerare nel tecnicismo".















Non ha mai nascosto quello che pensa e, spesso, può essere un limite per quanto paradossale. Dopo 35 anni a Mediaset lascia un pezzo da novanta. Una storia d'amore con pochi passi falsi che si interromperà il 30 giugno quando il conduttore sarà libero di cercare altrove. A raccontare tutto è lui in una lunga intervista al Corriere della Sera.















"Anche la storie d'amore belle finiscono, la mia con Mediaset è durata tantissimi anni, ma il rapporto per tanti motivi era stato compromesso da quello che era successo nel 2017. Adesso abbiamo trovato un accordo che è una via sempre migliore rispetto a litigare", spiega Maurizio Pistocchi che usa parole dure confermando l'ostracismo nei suoi confronti e le pressioni fatte all'epoca dalla dirigenza della Juventus per allontanarlo dalle trasmissioni che contano.











"Nessuno ha mai smentito questa ricostruzione, quindi evidentemente era vera. Certo è perlomeno strano che un'azienda preferisca pagare dei collaboratori esterni piuttosto che utilizzare un suo dipendente. E comunque mi meraviglia che un giornalista sia ritenuto così pericoloso da dover essere epurato". Per Pistocchi, parte del giornalismo sportivo in Italia vive con sudditanza: "Una delle grandi anomalie del calcio italiano è che la Juventus è la squadra più importante del nostro campionato, ma è anche proprietà di un'azienda che investe in pubblicità oltre 100 milioni di euro su radio, tv e giornali. Con un investitore tanto importante è inevitabile che ci sia chi ne tiene conto".

