Barbara D’Urso ha fatto emozionare tutti nelle scorse ore. Non per qualcosa accaduta in televisione, ma per un suo post pubblicato su Instagram. Si è infatti immortalata in compagnia dei fratelli Daniela ed Alessandro in una foto praticamente inedita, nella quale si sono mostrati tutti e tre insieme. Nemmeno a dirlo, in poche ore i follower hanno inondato i social con mi piace e commenti entusiastici. E per una volta è riuscita a mettere d’accordo proprio tutto il popolo della rete.

Ma non sono finite qui le bellissime notizie perché è stata lei stessa ad annunciarne un'altra. A livello professionale, nonostante le critiche di alcuni telespettatori, continua ad andare avanti per la sua strada. Fa compagnia al suo affezionato pubblico da tantissimi anni e ora sembra essere arrivata una nuova interessante svolta. Un annuncio sensazionale quello di Barbarella, che ha colto di sorpresa tutti. La concorrenza invece è costretta ad incassare un durissimo colpo.















Barbara D'Urso ha pubblicato una notizia interessantissima derivante dai dati emersi dagli ascolti televisivi. Ebbene sì, stavolta il 'rivale' Alberto Matano con 'La Vita in diretta' è finito davvero ko. Nella giornata del 22 aprile 'Pomeriggio Cinque' è stata in grado di sbaragliare la concorrenza. Un risultato importantissimo, che consolida l'ulteriore crescita di Barbarella. I numeri sono eloquenti e non lasciano spazio ad interpretazioni. Lei può veramente festeggiare alla grande.















La trasmissione in onda su Canale 5 ha ottenuto 1 milione e 852 mila spettatori con il 17,2% di share nella prima parte del programma, mentre nella seconda 2 milioni e 121 mila con il 17,5% di share e infine nella terza 2 milioni e 24 mila con il 14,8% di share. 'La Vita in diretta' non è andata oltre 1 milione e 928 mila spettatori con il 16,2% di share. Dopo aver appreso questa informazione, Barbara D'Urso ha dato vita ad una storia su Instagram, dove ha ringraziato tutto il pubblico.









Nel commento social Carmelita ha dunque riportato: “Anche ieri Pomeriggio Cinque ha registrato ascolti pazzeschi e grazie a voi siamo stati leader della nostra fascia. Grazie per l’affetto che ci dimostrate ogni giorno, il mio cuore è e sarà sempre vostro”. Un vero e proprio tripudio per la D’Urso, che non può che essere soddisfatta di questi ultimi giorni di trasmissione prima della pausa del weekend con ‘Pomeriggio 5’.

