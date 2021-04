“Così la strozza, si fanno male”. Isola dei Famosi, Ilary Blasi costretta a intervenire: “Massimiliano, ferma tutto!”

Ne abbiamo già parlato: una puntata insolita quella del 22 aprile dell’Isola dei famosi. Per chi ancora non lo sapesse l’episodio è stato completamente registrato da capo a piedi. Ilary è partita con la presentazione dei nuovi quattro naufraghi, definiti ‘gli arrivisti‘. Hanno preso parte a questa edizione del reality show Manuela Ferrera, Rosaria Cannavò, Matteo Diamante ed Emanuela Tittocchia. I 4 sono intenzionati a dare il massimo sono approdati in Honduras e hanno subito dimostrato di voler dare del filo da torcere al gruppo.

Vivranno sulla stessa spiaggia, ma in un accampamento differente. Ma non solo perché da quello che si sa entrerà anche Ignazio Moser lunedì 26 aprile. Ma il bello è capitato all’arrivo dei nuovi 4 che si sono subito sfidati con altri quattro concorrenti ‘veterani’ in una partita di pelota hondurena. È qui che Angela Melillo ha placcato Rosaria Cannavò rendendole la serata non proprio piacevole. A quel punto infatti è intervenuta anche Iva Zanicchi ha esclamato: “La sta strozzando! Non vedi?”. (Continua a leggere dopo la foto)















Motivati fino al midollo, al termine della manche sono i nuovi arrivati trionfare e vincere il fuoco. In palio c’era il fuoco e per questo Angela Melillo, Francesca Lodo, Fariba Tehrani e Andrea Cerioli si sono uniti contro i nuovi arrivati Matteo, Emanuela, Manuela e Rosaria in una partita, dove la Melillo ha placcato Rosaria con talmente tanta energia che Iva Zanicchi ha avuto paura che la strozzasse. (Continua a leggere dopo la foto)























La padrona di casa, Ilary Blasi, a questo punto ha fatto intervenire addirittura Massimiliano Rosolino chiedendogli “Ma si possono fare male? Non è più un gioco”, ma lui si è limitato a chiedere ai naufraghi di ricominciare l’azione evitando quindi di placcare così duramente. (Continua a leggere dopo la foto)



Poco dopo la partita, Angela Melillo, ha commentato dicendo che la prova era “molto faticosa” che avevano contro “un uomo aggressivo” (si riferiva a Matteo Diamante). Ilary Blasi, invece, ha commentato che non la stavano nemmeno ad ascoltare data la felicità per aver vinto il fuoco. Una puntata a dir poco scoppiettante!

