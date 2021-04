Durante l’undicesima puntata dell’Isola dei Famosi, ci sono state parecchie discussioni e colpi di scena. Tra Paul Gascoigne che ha deciso di andarsene e Gilles Rocca che non smette di attirare a sé le antipatie del pubblico a casa, nonché dei suoi compagni naufraghi, non c’è stato nemmeno un minuto di pace.

Lo stesso si può dire nei confronti di Ilary Blasi, che oggi è stata vittima di un risveglio davvero pessimo. Nel corso dell'Isola dei Famosi sono arrivati anche dei nuovi concorrenti, mentre altri sono andati via. Insomma, un rimescolamento di carte che potrebbe essere piuttosto decisivo.















In studio non sono mancate le polemiche, mentre nel frattempo i naufraghi stanno cercando di sopravvivere anche se non è sempre semplice. Oggi si legge ovunque, tra siti e social, che a non funzionare correttamente sia lo schema scelto per far "scendere in campo" il reality quest'anno, ma neanche le polemiche tra i naufraghi. Proprio per questo motivo Ilary Blasi non ha avuto un buon risveglio stamani.























Anche Paul Gascoigne ha abbandonato dopo l’incidente alla spalla. L’allenatore doveva già farlo parecchie settimane, ma nessuno ha ancora compreso per quale ragione sia rimasto una volta preso atto delle sue condizioni di salute. Gilles Rocca non smette di fare i continui saluti alla sua amata, il pubblico a casa sofre molto anche dei suoi comportamenti poco corretti nei confronti delle donne. (Continua dopo le foto)

Forse per le varie dinamiche un po’ noiose, l’Isola dei Famosi continua a perdere ascolti. Infatti la puntata andata in onda giovedì 22 aprile 2021 ha fatto registrare il 16,9% di share, tirando fuori a morsi un nuovo record negativo dopo quello registrato il 15 aprile scorso con 2.942.000 e il 17,10%. Mentre la quarta puntata di Un Passo dal Cielo 6 ha stravinto la gara di share, così come riportato dagli ascolti di ieri. La fiction con Daniele Liotti, che interpreta dalla quarta stagione il nuovo comandante Francesco Neri, ha ottenuto il 21,6% di share.

