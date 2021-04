Amici 20, la sesta puntata del Serale va in onda come di consueto il sabato sera, in prima serata e ovviamente su Canale 5, ma come ogni settimana gli spoiler non mancano. Il programma difatti non è in diretta, ma viene registrato il giovedì, 2 giorni prima la messa in onda. Da qui, grazie alle ‘talpe’ presenti in studio durante la registrazione, quella parte di pubblico che non ama le sorprese sa in anticipo cosa è successo e, soprattutto, quale allievo ha lasciato per sempre la scuola.

Non solo l'eliminato, dunque, ma anche i dettagli sulle sfide. Intanto ci sarà un solo eliminato sabato 24 aprile ad Amici 20, forse per l'ultima puntata. Prima della finale è infatti probabile che torneranno a essere due i concorrenti che abbandoneranno il talent di Maria De Filippi.















Da quanto si è appreso, il pubblico Tim ha premiato ancora una volta Giulia, mentre gli ospiti sono Nino Frassica e Annalisa nella sesta puntata. a dare il via alla prima manche Arisa e Lorella Cuccarini, che hanno deciso di sfidare Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, che hanno vinto. A quel punto a finire al ballottaggio è stato Raffaele.















Poi Alessandra e Rudy hanno deciso di scontrarsi con Anna Pettinelli e Veronica Peparini, perdendo per la seconda manche. A finire al ballottaggio è stato Samuele. Infine nel corso della terza manche la Celentano e Zerbi hanno sfidato Arisa e Lorella, ma stavolta hanno perso la gara ed è finito al ballottaggio è stato così Deddy.











I giudici, svelano ancora le anticipazioni di Amici 20, hanno deciso di salvare Samuele, quindi Deddy e Raffaele sono rimasti al ballottaggio. Come sempre, i due cantanti hanno scoperto il loro destino solamente in casetta e il portale Quello che tutti vogliono sapere.it ha svelato in esclusiva il nome dell'eliminato della sesta puntata: a poche settimane dalla finalissima avrebbe lasciato la scuola Raffaele. Dunque dopo l'uscita del cantante rimangono in gara in 8, fra cui 5 cantanti e 3 ballerini.

