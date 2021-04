Edizione maledetta per Ilary Blasi. L’Isola dei Famosi perde il terzo concorrente. L’ultimo a dire addio è stato l’ex campione della Lazio Paul Gascoigne. Prima di lui Brando Giorgi e Elisa Isoardi. Proprio la conduttrice nei giorni scorsi aveva informato i suoi fan su quanto successo in Honduras, rassicurandoli sulle sue condizioni. È tutto sotto controllo per adesso, purtroppo però devo tornare in Italia per accertamenti”, ha spiegato.

"Mi hanno appena detto questo e la cosa mi uccide perché siamo arrivati esattamente ad un mese e non me l'aspettavo – aveva aggiunto la Isoardi – L'Isola mi ha dato tantissimo, la libertà di potermi mostrare per quello che sono. Quando ho ricevuto la notizia dell'Isola io non ci ho pensato due volte, avevo bisogno di andare via. È stata l'esperienza più importante e più intensa della mia vita e mi dispiace veramente". Tornata in Italia aveva fatto arrivare un altro messaggio.















"Eccomi qua ragazzi – aveva scritto a margine di un post su Instagram-, con questo sorriso voglio ringraziare e rassicurare ogni singola persona che in questi giorni si è preoccupata per me. È stato un gioco appassionante che mi ha dato la possibilità di vivere e appieno la bellezza della natura senza sovrastrutture ed etichette riportando l'essere ed i valori al primo posto nella vita".















E ancora: "Aver avuto la possibilità di condividere ancora una volta un tratto di strada insieme mi dona una felicità immensa perché come ben sapete… la mia forza siete VOI!", ha concluso la conduttrice subito riempita dall'affetto del suo pubblico. Ieri, come detto, è stata la volta di Paul Gascoigne raggiunto da Ilary Blasi nella sua camera d'albergo.











Paul non rientrerà in gara e il motivo è abbastanza serio. A quanto si apprende infatti il bollettino medico, per nulla positivo, avrebbe riscontrato la rottura di un tendine della spalla per il quale potrebbe volerci un intervento chirurgico. Ilary Blasi ha dichiarato di essere molto dispiaciuta, insieme ai tre opinionisti. L’ex calciatore ha spesso strappato un sorriso con il suo modo di fare.

