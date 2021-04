Stefania Orlando non si stava facendo molto notare nell’ultimo periodo, dopo i tanti mesi da protagonista nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’. Ha annunciato qualche settimana fa che ha comunque in serbo dei progetti molto interessanti, che presumibilmente si concretizzeranno nel prossimo futuro. Non ha voluto aggiungere di più, quindi non è dato sapere se si tratterà di una nuova conduzione o se potrà comunque essere scelta come ospite di qualche trasmissione.

Su di lei erano circolate anche voci negative, riferibili ad una presunta crisi sentimentale con il marito Simone Gianlorenzi. Nulla di vero, come spiegato dalla stessa ex gieffina e dalla sua dolce metà. Adesso è tornata a farsi sentire e lo ha fatto per un argomento molto scottante. Si è decisamente innervosita per quanto successo negli ultimi giorni e nel suo mirino è finito un personaggio molto famoso. Non ci ha pensato due volte e attraverso Twitter ha manifestato il suo fastidio.















In particolare, durante l'ultima puntata del 'Maurizio Costanzo Show', il padrone di casa ha invitato un esponente di spicco della politica italiana, il quale ha esclamato davanti alle telecamere: "Per me uno può fare l'amore con chi vuole, cenare, dormire e innamorarsi in completa libertà. Non mi interessa nemmeno se sei un transessuale, gay o eterosessuale. Puoi fare quello che ti pare, ma un bimbo ha bisogno di una mamma e di un papà, l'utero in affitto è un abominio".















A parlare così è stato il leader della Lega, Matteo Salvini, che ha aggiunto: "I bambini in vendita sono una follia. Con i bimbi e con le donne non si gioca, io vorrei che la donna non fosse in vendita perché usata come madre surrogata. Non bisogna approfittarsi di donne che sono disperate e che decidono di fare questo per necessità economiche". Stefania Orlando però non ha proprio accettato questa sua considerazione e ha voluto scrivere un tweet decisamente molto pungente.









Chissà perché quando si parla di #uteroinaffitto e #madrisurrogate si fa riferimento sempre e solo alle coppie omosessuali, non si tiene presente, o forse fa comodo non dire, che la maggior parte delle coppie che ne usufruiscono sono eterosessuali #perdire — Stefania Orlando (@stefyorlando) April 22, 2021

Una stoccata nei confronti di Matteo Salvini, che a suo dire non ha sottolineato questo aspetto determinante e che ha invece tralasciato.

