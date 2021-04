Dalla televisione alla moda e ai brand di lusso. Il nome di Rosaria Cannavò è tornato nel 2021 dopo la sua partecipazione all’Isola dei famosi, ma il suo volto non è certo nuovo a chi, agli inizi degli anni Duemila, seguiva programmi come “Sarabanda” prima, “I raccomandati” e “Buona domenica”, “I migliori anni”, “Paperissima”, dove una giovanissima Rosaria Cannavò faceva la ballerina.

Oggi influencer grazie ai social, la giovane è nota anche per aver vestito i panni della meteorina a Sky Meteo24. Prima del ritorno in televisione grazie all'Isola dei Famosi, Rosaria Cannavò ha partecipato a un altro altro reality show Mediaset, "Un, due, tre stalla", andato in onda nel 2007, condotto da Barbara D'Urso e ambientato in una fattoria nella campagna del Lazio.















Nel passato ci sono la partecipazione all’ottava edizione di ”Ciao Darwin” e l’apparizione in una puntata di ”Emigratis”, lo show del duo comico Pio&Amedeo.

Dopo l'addio alla televisione, Rosaria Cannavò ha intrapreso la strada di molti colleghi e colleghe, ha iniziato a lavorare grazie ai social ed è diventata una influencer. Seguita da oltre 160mila follower, collabora con brand di moda, case che producono cosmetici, cause automobilistiche come Lexus e Toyota e non manca di mettere il mostra il suo fisico a dir poco perfetto.















Dopo anni di oblio dal piccolo schermo, nel 2021 Rosaria Cannavò ha fatto parte del cast dell'Isola dei famosi entrando a reality già iniziato insieme a Manuela Ferrera, Emanuela Tittocchia e Matteo Diamante. In passato il suo nome ha fatto parecchio "rumore" perché ha avuto due storie con due personaggi noti del calcio italiano, Antonio Cassano e Christian Panucci. Le storie con entrambi i calciatori sono finite e nel 2015 ha sposato l'imprenditore ligure Andrea Berti.









Il matrimonio è finito tre anni dopo senza mai rilasciare interviste o commenti sull’addio. Da qualche tempo Rosaria Cannavò è fidanzata con fidanzata con Francesco Casagrande, fisioterapista di Roma. È nata il 4 novembre del 1983 a Catania, in Sicilia. Altezza e peso dell’ex ballerina e influencer non sono disponibili.

