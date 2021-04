Uomini e Donne, sale la temperatura nello studio. Tra la coppia è scattato il bacio. Nei giorni scorsi era stata Samantha Curcio a infiammare i telespettatori. Un bacio passionale, così lo descrivono i ragazzi a chi in studio chiede come sia stato, perché avvenuto lontano dalle telecamere. Samantha però aveva spiegato che la sensazione di felicità con Alessio non era durata molto dopo l’esterna.

"Una volta rientrata in camerino ho ricevuto un messaggio da Bohdan e sono tornata subito con i piedi per terra", spiega la tronista che ci tiene a precisare che nei suoi pensieri c'è anche l'altro corteggiatore. "Mi sono sentita in colpa, so che non dovrei però anche lui mi piace", conclude Samantha che descrive così le difficoltà vissute durante questo percorso nel quale prova un forte interesse per entrambi i suoi corteggiatori. Un brutto colpo per Alessio.















Ma non sono loro a tenere banco, bensì Massimiliano e Eugenia. Una storia che sembra infinita. Pochi giorni fa intatti il tronista ha ammesso di non provare per Eugenia la stessa attrazione fisica che nutre nei confronti delle altre due corteggiatrici. Ci teneva però, a specificare che Eugenia lo prende molto più mentalmente rispetto a Vanessa e Federica.















Nella questione era entrata anche Maria De Filippi che esprimendo ammirazione per Eugenia Rigotti, che definisce una ragazza dotata di una grande intelligenza e per nulla interessata alla notorietà, aveva aggiunto: "E' giusto che lei vada via ed è giusto che tu ti accorga, ad un certo punto, di provare qualcosa per lei". Tutto finito tra loro due? Niente affatto.











Nella puntata di oggi Massimiliano ha sottolineato come in realtà non avesse lei qualcosa in meno delle altre: “Mi piacciono i tuoi occhi, il tuo sorriso”. Il tronista ha anche sottolineato come Eugenia sia meno fisica rispetto alle altre e questo ha portato la giovane trentina ha sciogliersi in un po’ e lasciarsi andare ad un bacio, a delle confidenze, che prima non c’erano state. Il tutto a telecamere spente. Eppure qualcosa non convince, perché Massimiliano ha atteso tanto? E ancora, perché non ha avuto il coraggio di farlo alla luce del sole?

