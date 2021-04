Martina e Francesco, super notizia dopo “Matrimonio a prima vista”. Sono loro la vera sorpresa

Matrimonio a prima vista è il programma è basato sul format danese Married at First Sight che viene trasmesso da anni, in paesi come l’Australia, gli USA e il Regno Unito. In ogni stagione, sei concorrenti che non si conoscono tra loro, vengono divisi in tre coppie e si vedranno per la prima volta il giorno del loro matrimonio diventando per legge marito e moglie.

Nel corso delle puntate, le coppie vengono seguite da tre esperti: Mario Abis, sociologo, docente allo IULM di Milano, Gerry Grassi, psicologo, psicoterapeuta e direttore clinico del Centro TIB (Terapie Innovative Brevi), e Nada Loffredi, sessuologa, psicoterapeuta e docente di psicologia all'Università La Sapienza di Roma, inoltre, le coppie vengono filmate per cinque settimane di convivenza, dove al termine di questo periodo decidono se continuare ad essere sposati oppure divorziare. Nella quarta edizione c'è stato il cambio di testimone televisivo da Sky a Real Time, altra novità del format è l'entrata nel team degli esperti del Dott. Fabrizio Quattrini, Psicoterapeuta di Coppia, Docente all'Università de L'Aquila e Presidente dell'IISS Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica di Roma, che sostituisce il Dott. Gerry Grassi. Nell'edizione appena conclusa le coppie che hanno partecipato all'esperimento sono state quelle formate da Martina e Francesco, Clara e Fabio e Santa e Salvo.















La coppia formata da Salvo e Santa ha deciso di lasciarsi, ma la decisione era abbastanza scontata visti i continui battibecchi e liti che i due hanno avuto durante il matrimonio. Non a caso i due non vedevano l'ora che il programma finisse e quando è arrivato il momento del confronto finale, lei non ha nemmeno voluto sentire quello che Salvo aveva da dire: "Stai solo continuando a buttare m*** sopra di me", ha detto, chiedendo poi agli esperti di poter riconsegnare la fede e di andare via, con lui che, invece, l'ha accusata di avere alzato un "muro". E a molti è sembrato che fosse Santa la "cattiva" della coppia.















"Io ho peccato di ingenuità ma lui è stato molto furbo, ha giudicato il mio fisico dicendosi deluso di non averne trovato uno atletico", ha detto Santa a Fanpage. E anche che Salvo le avrebbe mancato di rispetto in più occasioni, facendo battute che lui riteneva ingenue ma che alle sue orecchie suonavano in altro modo. Dopo aver pronunciato il fatidico sì, la coppia formata da Clara e Fabio hanno dimostrato di avere tante cose in comune e hanno scelto di uscire dal programma come marito e moglie, ma dopo la favola è finita e c'è stato l'addio.









Lieto fine invece per Francesco e Martina. Dopo una brutta lite, i due hanno deciso di fare pace e riprovarci e nell’ultima puntata di Matrimonio a prima vista i due hanno mostrato di aver trovato un certo equilibrio. “Ci vediamo tra 9 mesi, quando sarai incinta”, ha detto Francesco salutando gli esperti, lasciando intendere che la coppia ha già pensato ad allargare la famiglia. Dello stesso parere Francesca, che in un’intervista rilasciata a Chi ha detto: “Con lui farei dei figli anche domani”. La coppia ha confermato anche di volersi sposare nuovamente, questa volta in una location di mare, davanti a parenti e amici.

