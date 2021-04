Belen Rodriguez si è goduta una bellissima e paradisiaca vacanza in compagnia del suo fidanzato Antonino Spinalbese. I due diventeranno presto genitori e prima di iniziare con questo impegno gravoso hanno preferito rilassarsi totalmente, staccano decisamente la spina. Non sono mancata le polemiche per questo viaggio all’estero da parte della modella argentina, infatti diversi hater l’hanno criticata per questa partenza, considerata quasi irrispettosa verso le altre persone.

Intanto, dopo aver lasciato le meravigliose Maldive, i due hanno fatto rientro in Italia e hanno iniziato la loro quarantena obbligatoria. Secondo quanto riferito dalla stessa sudamericana, saranno ‘liberi’ tra undici giorni. Adesso però è emersa anche un’altra notizia sulla sorella di Cecilia Rodriguez, riguardante una sua recente apparizione in televisione. Un guadagno da sogno quello percepito dalla showgirl e sicuramente anche questo darà spazio ad altre polemiche. (Continua dopo la foto)















A riportare questa notizia abbastanza clamorosa è il settimanale ‘Oggi’. Indubbiamente si sa che per avere a disposizione la sua figura, le emittenti devono fare grandi sacrifici pur di ottenere il suo sì. Ma stavolta sembra che sia costato moltissimo alla Rai. Trattandosi poi di soldi riguardanti la televisione pubblica italiana, questo avrà fatto indispettire ancora di più i telespettatori. Scopriamo insieme su cosa si è concentrato ‘Oggi’ e dove avrebbe ottenuto un enorme cachet. (Continua dopo la foto)















Belen Rodriguez è stata ospite della ‘Canzone Segreta’ di Serena Rossi alcune settimane fa. E per questa sua presenza nel piccolo schermo avrebbe percepito una cifra incredibile, anche se la somma esatta non è circolata: “A Viale Mazzini si dice che la showgirl per questa partecipazione abbia ricevuto un cachet record e decisamente fuori mercato”. Anche la Rai ha preferito non fornire dettagli su questo, ma si sa di certo che per averla la Rossi ha fatto fare un grande sacrificio. (Continua dopo la foto)









Intanto, le nozze tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non sarebbero più imminenti. Infatti, si vocifera che il matrimonio sarebbe saltato a causa della pandemia da Covid-19 e per via della gravidanza di Belen. La sorella più famosa delle Rodriguez aspetta infatti una figlia dal suo nuovo fidanzato Antonino Spinalbese e il parto imminente “avrebbe scombinato un po’ i piani della coppia”.

