Bufera totale su ‘Uomini e Donne’. Maria De Filippi deve fare i conti con una notizia negativa, che sta facendo il giro della rete. Una polemica clamorosa, che ha come protagonista uno dei volti del dating show di Canale 5. La persona in questione è accusata di aver fatto parte di un vero e proprio festino e per questa ragione sarebbe scattata anche una denuncia. Sarebbe infatti tra gli organizzatori dello stesso in occasione dello scorso Capodanno. Dunque, è accusato di aver violato le regole.

Infatti, stando a quanto riferito da molti internauti, sarebbe stato proprio lui uno dei fautori di questo festino, che poi è stato interrotto dall’arrivo dei carabinieri. I soggetti coinvolti avevano quindi trasgredito tutte le leggi anti-coronavirus. A partecipare erano state parecchie persone e tutti i presenti furono poi anche sottoposti ad un tampone. Uno di questi risultò positivo e scatenò ancora più proteste. In tanti sono perplessi di questa sua apparizione nel piccolo schermo. (Continua dopo la foto)















Non c’è la certezza assoluta che si tratti di lui, ma una pagina social della sua città, Brindisi, ne è convinta. Quando hanno saputo del suo arrivo a ‘Uomini e Donne’, c’è stata una vera e propria sommossa. Non vogliono assolutamente che possa prendere parte al programma, visto che avrebbe dato un cattivo esempio in passato. Non sappiamo se la produzione procederà con ulteriori controlli per venire a capo di questa incresciosa vicenda. I commenti online sono intanto durissimi. (Continua dopo la foto)















A finire nella bufera è il cavaliere brindisino Max Di Cicco. Uno di coloro che lo hanno attaccato ha scritto: “Che vergogna, anziché nascondersi va pure su Canale 5”. Non resta che aspettare eventuali dichiarazioni del diretto interessato, il quale sicuramente potrebbe aver voglia di fare chiarezza sulla storia. Al momento non ci sono stati comunicati nemmeno da parte del programma. Ma inevitabilmente il tam tam mediatico sarà arrivato anche alle orecchie degli autori. (Continua dopo la foto)









Per quanto riguarda ‘Uomini e Donne’, alcuni rumors dicono infatti che nello studio di ‘Uomini e Donne’ potrebbero presentarsi nei prossimi giorni l’ex di Ida Platano, Riccardo Guarnieri, e Roberta Di Padua. L’invito della De Filippi non sarebbe ovviamente per creare problemi, infatti si tratterebbe di una visita come è già successo con altri ex protagonisti della trasmissione.

“Questi non valgono niente”. Isola dei Famosi, Iva Zanicchi ce l’ha con loro: “Fate qualcosa”