Iva Zanicchi è una delle opinioniste de ‘L’Isola dei Famosi’, insieme a Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini. Dopo aver sconfitto il coronavirus ed essersi messa alle spalle uno dei periodi più difficili della sua vita, Ilary Blasi ha deciso di puntare su di lei viste le grandi qualità umane e professionali. E nelle ultime ore la cantante si è resa protagonista di alcune frasi decisamente clamorose, che hanno lasciato di stucco tutti i telespettatori. Una sincerità davvero pazzesca.

Non è mai stata una donna impostata e ha quindi sempre voluto dire la sua con la massima sincerità. Anche stavolta non ha assolutamente cambiato il suo modo di fare e si è scagliata contro alcuni in particolare. Le sue frasi hanno rimbombato sui social network in pochissimo tempo. C'è ovviamente chi ha apprezzato la sua onestà, anche se dall'altra parte c'è chi ritiene che non dovesse esporsi così tanto. Ma vediamo cosa ha detto esattamente e con chi ce l'ha la Zanicchi.















Iva Zanicchi è stata un'ospite dell'appuntamento di 'Casa Chi' e si è lasciata andare a considerazioni molto forti proprio nei confronti dei protagonisti de 'L'Isola dei Famosi'. L'artista ha confessato che si sarebbe aspettata molto di più dai naufraghi, infatti li ha praticamente accusati di essere troppo noiosi. Per questa ragione né lei né gli altri due opinionisti riuscirebbero spesso a commentare nel migliore dei modi le dinamiche. E chissà se questa strigliata non sveglierà i naufraghi.















L'opinionista del reality show di Ilary Blasi ha quindi esclamato: "Ragazzi, io vi devo dire una cosa. Questi qui all'Isola devono assolutamente darsi una regolata. Noi siamo qui a casa e li guardiamo attentamente, ma se non succede niente ci annoiamo. Questi qui devono necessariamente fare al più presto qualcosa di interessante. Che si innamorino, si picchino, che facciano cose strane". Una scatenata Iva Zanicchi ha chiosato il suo discorso con una frase ancora più potente.









Iva Zanicchi ha quindi affermato ancora a ‘Casa Chi’: “Adesso dico una cosa che non dirò in trasmissione, questi qui non valgono davvero una cicca, su dai, che si muovessero”. Incredibile ma vero, l’opinionista del programma di Canale 5 è al momento molto delusa dell’avventura dei naufraghi di questa edizione. E spera che il prima possibile possano invertire la tendenza e farla divertire un po’.

