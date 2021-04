C’è grande attesa per la nuova puntata, l’undicesima per la precisione, de ‘L’Isola dei Famosi’ di Ilary Blasi. I telespettatori avranno innanzitutto la possibilità di vedere altri nuovi concorrenti in Honduras. Infatti, è confermato ufficialmente l’arrivo di Emanuela Tittocchia, Manuela Ferrera, Matteo Diamante e Rosaria Cannavò. Infatti, stando a quanto riferito da ‘Gossip e Tv’, il programma Mediaset dovrebbe essere prolungato ancora e dunque c’è bisogno di gente nuova.

Grande curiosità anche per capire chi potrà abbandonare il reality show. In lizza ci sono Fariba Tehrani, Vera Gemma e Miryea Stabile. Ovviamente lo si scoprirà nella serata del 22 aprile. Ma non è tutto perché si era vociferato nei giorni scorsi dell’approdo anche di Ignazio Moser, ma pare invece che la sua presenza dovrà essere rimandata. Avrebbe iniziato infatti la sua quarantena obbligatoria per rispettare le norme anti-coronavirus. Ed è anche spuntata un’altra voce. (Continua dopo la foto)















Ma sembra proprio che tra coloro che arriveranno a ‘L’Isola dei Famosi’ in qualità di nuovi concorrenti potrebbero esserci già scintille. Non è da escludere che soprattutto fra due persone possa nascere un vero e proprio conflitto verbale. Sicuramente la padrona di casa tirerà in ballo l’argomento che hanno in comune e potrebbero crearsi polemiche infinite. Andiamo a vedere chi ha in un certo senso un legame, che rischia di far esplodere una bomba appena arrivati in Honduras. (Continua dopo la foto)















Due delle new entry, ovvero Manuela Ferrera ed Emanuela Tittocchia hanno avuto un ex fidanzato in comune. Stiamo parlando di Biagio D’Anelli. A riferire questo è stato Tommaso Zorzi durante una diretta social e l’influencer ha inoltre aggiunto che i rapporti tra le donne sarebbero molto negativi. Dieci anni fa D’Anelli è stato legato sentimentalmente a Manuela e avrebbe poi cominciato praticamente in simultanea un’unione con Emanuela. E la Ferrara si era inevitabilmente infuriata. (Continua dopo la foto)









A proposito de ‘L’Isola dei Famosi’, Karina Cascella ha attaccato la naufraga Valentina Persia nelle scorse ore: “A me ha dato solo il voltastomaco. La cosa bella è che lei pensa di essere divertente e simpatica, ma in realtà femminilità zero, di una volgarità infinita e in più i suoi atteggiamenti arroganti e sempre maleducati, non mi piacciono per niente. L’arroganza e la cattiveria contro Fariba mi pare un po’ esagerata”.

