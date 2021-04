“Giusto così”. Michelle Hunziker, l’ultima notizia cambia tutto in tv. La decisione di Mediaset

Oggi parliamo di uno dei volti più amati della televisione italiana. La vediamo ogni sera al timone di Striscia la notizia: parliamo della meravigliosa Michelle Hunziker, in questi giorni vessata non poco da una polemica nata dopo alcune battute su stereotipi secondo alcuni definiti razzisti. La showgirl ha ricevuto anche delle intimidazioni ma soprattutto delle offese sui social. Una storia che ha fatto parlare molto in queste ultime settimane.

Ma per Michelle Striscia è solo un trampolino, l'ennesimo, per saltare ancor più in alto verso il suo prossimo progetto tv. Infatti su Canale5 sembra proprio che tornerà in onda All Together Now, lo show musicale condotto dalla bella Michelle. Secondo TvBlog, dati i buoni ascolti ottenuti nel corso delle passate tre edizioni, Mediaset ha deciso di rinnovare il programma per una quarta edizione sempre condotta dalla e brava Hunziker che andrà in onda in autunno.















Insomma, la quarta edizione di All Together Now si farà, per la gioia dei fan. Come dimenticare la terza edizione, finita a dicembre con la vittoria di Eki: lo share altissimo, i commenti sui social ancor di più È per questo è che Mediaset ha deciso di rinnovare il programma. Ma sarà solo Michelle?























Cominciano infatti a circolare i nomi sulla sua giuria d'eccezione. Sempre secondo TvBlog sembra che le intenzioni siano quelle di riconfermate tutti i volti che hanno fatto parte della terza edizione: J-Ax, Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone.



Neanche a dirlo, ci sarà anche il Muro di esperti e il meccanismo rimarrà lo stesso: un concorrente entra, si esibisce di fronte al Muro, e poi riceve il giudizio della giuria guidata dal rapper J-Ax. Un momento molto positivo per Michelle Hunziker se mettiamo da parte per un attimo tutte le polemiche nate dopo quella gag con Gerry Scotti. Ma si sa, le polemiche in tv nascono, crescono e infine muoiono.

