Grandi novità in arrivo per Sabrina Ferilli. La famosa e amatissima attrice romana ha recentemente sorpreso i suoi fan con un buongiorno speciale. Sabrina ha voluto salutare i suoi seguaci con una foto particolare. Pubblicata su Instagram la vediamo appena sveglia mentre sorseggia il classico caffè. Che c’è di strano? La Ferilli è completamente struccata. Non è la prima volta che la protagonista di “Svegliati amore mio” si mostra così, senza filtri.

Ed è anche per questo suo modo di fare, genuino e diretto, che Sabrina ha così tanti ammiratori. Nell’ultima fiction interpreta una mamma coraggio che scopre che la figlia ha la leucemia. Probabilmente provocata dalle emissioni di una fabbrica dove lavora anche il marito. Un’altra prova tra dramma e impegno civile per la Ferilli che nel corso della sua lunga carriera si è portata a casa 5 Nastri d’argento, un Globo d’oro e ben 6 Ciak d’oro. (Continua a leggere dopo la foto)















E secondo le ultime indiscrezioni pare che per Sabrina Ferilli sia in arrivo un’altra allettante proposta professionale. Dopo essere stata ospite a Domenica In il direttore di Rai 1 Stefano Coletta sembra sia intenzionato a puntare proprio su di lei per un interessante progetto. In realtà, esclusa la partecipazione nella trasmissione di Mara Venier, è da diverso tempo che Sabrina non lavora in Rai. Precisamente dal 2018 (Continua a leggere dopo la foto)















Nella sua ultima apparizione in Rai Sabrina Ferilli condusse “Storie di genere”, programma che si occupava di tematiche legate alla transessualità e all’identità di genere. Il ritorno in Rai era previsto, però, con un altro programma dedicato stavolta alla violenza sulle donne. Accanto all’attrice ci sarebbero dovute essere Maria De Filippi e Fiorella Mannoia. Ma poi non se n’è fatto più nulla. (Continua a leggere dopo la foto)









Ora non è chiaro quale progetto abbia in mente il direttore Stefano Coletta, ma secondo i bene informati il ritorno in Rai per Sabrina Ferilli è cosa fatta. Al momento non si hanno altri dettagli al riguardo. Si parla della conduzione del nuovo Festival di Sanremo, edizione 2022. Oppure di una varietà affidato alla duttile Sabrina. Infine c’è chi ipotizza un nuova fiction tutta per lei. E voi quale Sabrina Ferilli preferite? L’attrice, la conduttrice, o…?

“Sei diversa. E…”. Sabrina Ferilli senza un filo di trucco: sorprende tutti mostrandosi al risveglio