Anche Cristiano Malgioglio a ‘Name That Tune – Indovina La Canzone’, il programma condotto da Enrico Papi che vede i vip sfidarsi in una gara musicale. La trasmissione, prodotta da Banijay Italia in collaborazione con Pop Media Production, va in onda su TV8 e mercoledì 21 aprile 2021 il pubblico ha assistito alla terza puntata.

La squadra delle donne, composta da Orietta Berti, Anna Tatangelo, Sabrina Salerno e Antonella Elia e rimasta imbattuta nelle prime due puntate, doveva difendere il titolo di campione dall’assalto del team degli uomini con Riki, Tullio Solenghi e Federico Fashion Style e Cristiano Malgioglio, appunto. Anche il terzo appuntamento ha regalato ai telespettatori di Tv8 intrattenimento e tante risate, con Cristiano Malgioglio che si è subito reso protagonista. (Continua a leggere dopo la foto)















Il cantautore e paroliere, oltre che ex concorrente e ex opinionista del GF VIP, si è reso protagonista di un episodio che ha strappato una risata al pubblico davanti alla tv in quel momento. Appena entrato in studio, Cristiano è caduto. “Mettete delle luci qua, sto ca**o di scalino”, ha detto rimproverando il conduttore dello show. (Continua a leggere dopo la foto)















Per chi si fosse perso il video del momento esatto in cui Malgioglio è inciampato, lo ha subito pubblicato su Instagram la pagina di Trash Italiano. Ma è proprio sotto a questo post che mostra la caduta di Cristiano che molti fan hanno espresso delle perplessità. Quasi la maggior parte dei telespettatori è infatti convinta che abbia finto. (Continua a leggere dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)



Insomma, numerosi fan credono che Cristiano Malgioglio si sia buttato a terra di proposito. E infatti si legge sotto al post: “Si poteva rotolare un po’ per renderla più real”, “Ma si è buttato”, “È più vero il suo ciuffo tinto! La caduta più falsa della storia!” e, ma ce ne sono un’infinità, “Più falsa di quando mia madre mi dice che è pronto a tavola”.

