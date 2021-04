“Ma davvero?!”. Loredana Lecciso, da mesi scomparsa dalla tv. Ora la notizia bomba: cosa si mormora nel mondo vip

Si torna a parlare del Grande Fratello Vip. Naturalmente la produzione sta seriamente pensando alla nuova edizione, anche se l’ultima è appena terminata. Ed è proprio Alfonso Signorini a rivelare di essere già al lavoro per mettere a punto la nuova edizione che dovrebbe tornare su Canale 5 il prossimo autunno. L’uomo ha anche confessato di star già pensando al cast del Grande Fratello Vip 6 e tra i tanti nomi c’è anche quello di Gaia Zorzi, la sorella di Tommaso.

Tuttavia Alberto Dandolo ha rivelato che gli autori del GF Vip starebbero cercando di convincere anche un altro grande nome… Loredana Lecciso a partecipare: “Tra i personaggi più corteggiati dal Biscione c’è, come ogni anno, Loredana Lecciso…” Beh dobbiamo dirlo, Loredana Lecciso al GF Vip 6 sarebbe davvero un gran colpo per Alfonso Signorini. (Continua a leggere dopo la foto)















Sempre il giornalista esperto di gossip, sull’ultimo numero del magazine Oggi, ha anche fatto presente che non è certo la prima volta che gli autori del Grande Fratello Vip hanno cercato di portare nel cast la Lecciso. Eppure la moglie di Al Bano Carrisi ha sempre dato no, ma perchè? (Continua a leggere dopo la foto)























Dandolo poi si è chiesto se stavolta Loredana Lecciso accetterà o meno: “Stavolta acceterà?” Chissà, intanto si segnala che la compagna di Al Bano, il quale ha annunciato di essersi vaccinato in questi giorni, ha già partecipato ad alcuni reality importanti in passato: La Fattoria e L’Isola dei Famosi. E allora perché non il GF Vip? (Continua a leggere dopo la foto)



Ma non solo, perché il giornalista ha rivelato anche due altri possibili nomi fumanti: Sandra Milo e Raffaella Fico. Come dimenticare che proprio la Fico ha fato fortuna uscendo dal medesimo programma (non vip certo)?. Insomma, ci ha preso?

Ti potrebbe anche interessare: “Mi dà il voltastomaco”. Isola dei Famosi: Valentina Persia, dall’Italia la collega è durissima. “Ecco cosa è”