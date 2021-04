Abbiamo visto la naufraga dell’Isola dei Famosi alle prese con diverse e burrascose liti con i suoi compagni di reality. La lite più burrascosa l’ha avuta con Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, che nelle ultime settimane è stata presa di mira da alcuni naufraghi. Le parole di Valentina Persia su Fariba Tehrani: “Sono molto adirata dico davvero”.

“Spero che Fariba possa uscire da questo gioco e non la possa più incontrare. Non la voglio più incontrare nella mia vita. Se ci sono dei termini che non vedrete mai uscire dalla mia bocca sono proprio stupida, cretina, down e mongol**de, perché queste fanno parte della mia vita”. Ora però c’è qualcuno che ha da ridire proprio sulla Persia. (Continua dopo le foto)















Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e Donne, ha detto la sua sulle vicende di cui si è resa protagonista Valentina Persia e in particolare sulla lite con Fariba Teherani. Ha oltretutto raccontato di averla conosciuta nel frangente una vecchia registrazione di Caduta Libera. Proprio in quell’episodio, la Persia non le avrebbe fatto una buona impressione, episodio che Karina Cascella ha deciso di rendere pubblico. (Continua dopo le foto)























“La domanda è: ‘Pensa di far ridere?’. Risposta: ‘No, perché a me ha dato solo il voltastomaco’”, è il giudizio al vetriolo di Karina Cascella che ha deciso di commentare il fatto avvenuto all’Isola. “La cosa bella è che lei pensa di essere divertente e simpatica, ma in realtà femminilità zero, di una volgarità infinita e in più i suoi atteggiamenti arroganti e sempre maleducati, non mi piacciono per niente”. (Continua dopo le foto)

Le due si sono conosciute a Caduta Libera, il preserale condotto da Gerry Scotti. “Io l’ho vista una volta sola, registravamo una puntata di Caduta Libera con Gerry Scotti. Vi posso dire solo che da quel poco che ho visto era una iena, altro che comica. Di un’antipatia che non potete immaginare. E lì mangiava, pensate ora a digiuno come sarà […] L’arroganza e la cattiveria contro Fariba mi pare un po’ esagerata. A me piace la schiettezza sicuramente, ma non l’arroganza fino a quel punto”, ha concluso Karina.

