Il suo abbandono è stato uno dei più clamorosi. Elisa Isoardi ha lasciato l’Isola dei Famosi. ‘Ufficialmente’ per il problema all’occhio, dovuto ad un infortunio mentre stava cucinando. “È tutto sotto controllo per adesso, purtroppo però devo tornare in Italia per accertamenti”. Grande delusione e amarezza per i suoi fan che sognavano di vedere la conduttrice Rai arrivare fino in fondo nel reality di Ilary Blasi.

E dire che perfino all’estero c’è stato chi avrebbe puntato sulla sua vittoria finale, anche dopo il trasferimento su Parasite Island. In quell’occasione si era addirittura parlato di qualche problema nel televoto che avrebbe portato fuori strada i telespettatori… Ma tant’è. Elisa è tornata alla sua vita di sempre. E, a poche ore dall’addio al programma di Mediaset, la Isoardi ha svelato il suo stato d’animo – e molto altro – in un’esclusiva intervista ad un noto settimanale. (Continua a leggere dopo la foto)















“È stata durissima, sì”. Queste le prime parole pronunciate da Elisa Isoardi rivolgendosi agli amici subito dopo la fine dell’esperienza all’Isola dei Famosi. Il periodico Oggi ha raccolto le prime impressioni della conduttrice, che ha spiegato: “Ho fatto il mio percorso all’Isola dei famosi liberamente, senza farmi condizionare da nulla. Poi ho dovuto ritirarmi per il problema all’occhio, ma in quel mese ho imparato tante cose”. (Continua a leggere dopo la foto)















Anche per Elisa Isoardi affrontare le difficoltà e le condizioni proibitive dell’Isola dei Famosi è stato rivelatore sotto tanti punti di vista. Numerose le cose che l’ex Prova del Cuoco ha imparato: “La più importante? Che si può fare tranquillamente a meno del superfluo, ma dei sentimenti no: quelli li sognavo in ogni singolo momento”. E adesso Elisa ha scelto il luogo ideale per poter recuperare la migliore condizione psico-fisica dopo l’infortunio all’occhio. (Continua a leggere dopo la foto)









Elisa Isoardi si trova a casa di mamma Irma, a Colletto di Castelmagno, nel comune di Cuneo, Piemonte. Qui potrà riprendersi in pieno. E per farlo indovinate cosa ha mangiato dopo gli stenti dell’Isola? Un bel bollito alla piemontese con polenta, ovviamente frutto delle abilità culinarie della mamma.

Dal punto di vista professionale, invece, si apre una nuova parentesi a Mediaset. C’è chi è sicuro: sarà lei la conduttrice di Mattino 5 Weekend. Ma anche le ipotesi di vederla al posto di Barbara D’Urso a Domenica Live o di Federica Panicucci a Mattino 5 non sono da scartare.

Elisa Isoardi dopo l’infortunio e l’addio all’Isola dei Famosi 2021: “Eccomi qua”. Come sta