“Mi devi portare rispetto”. Caos all’Isola dei famosi, tra i due amicizia finita. Ora cambia tutto in Honduras

In questi giorni non si fa altro che parlare dell’Isola dei Famosi. Non che ci sia tanto altro da vedere, ma in effetti oramai è trascorso poco più di un mese dall’inizio del programma. C’è da dire tuttavia che è successo davvero di tutto su quelle spiagge. No, non parliamo delle diverse defezioni e dei ritorni in Italia, ma ci riferiamo a diversi scontri che, in queste ultime settimane, stanno tenendo accesi gli animi di tutti i naufraghi.

Se ve lo siete persi, ne è avvenuto proprio nelle scorse ore. Due naufragi, come mostrato da un video caricato su Mediaset Play, sembrerebbe che abbiano avuto un “scontro” a telecamere spente. Un botta e risposta che, da come si può chiaramente vedere, sembrerebbe non abbia affatto lasciato indifferente una delle dirette interessate. (Continua a leggere dopo la foto)















Sappiamo benissimo che, sin dal loro primo approdo a Playa Reunion, Francesca Lodo e Gilles Rocca hanno dimostrato di aver messo su un ottimo legame di amicizia. Ma è proprio la diretta interessata a urlare: “Non puoi rivolgerti così a me”. (Continua a leggere dopo la foto)























Ma cosa è successo? Dai filmati ripresi daMediaset Play, sembrerebbe che tra i due ci sia stato un confronto a telecamere spente. Il problema è che non è finita lì e l’ex letterina di Passaparola ci è rimasta assai male. “Sono stata accusata da Gilles, al di là delle telecamere, di essere agguerrita ogni volta che si presenta la pentola con il riso: non è assolutamente vero”, ha detto la Lodo in “confessionale” a L’Isola dei Famosi. (Continua a leggere dopo la foto)



Insomma, il problema è che questa “accusa” sia partita da uno dei suoi amici più stretti sull’isola ed è per questo che Francesco Lodo ha sofferto così tanto. Tanto che, a Roberto Ciufoli, ha detto: “Ti puoi rivolgere in questo modo con me? Devi portare rispetto anche a me”. Come finirà tra Gilles e Francesca?

Ti potrebbe anche interessare: “Non voglio sentire quel nome”. Barbara D’Urso, scoperto il vip ‘vietato’ nei suoi programmi