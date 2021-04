Elisa Isoardi ha dovuto lasciare l’Honduras per motivi di salute. In diretta la Isoardi era apparsa con l’occhio bendato e aveva annunciato la necessità di tornare in Italia: “È tutto sotto controllo per adesso, purtroppo però devo tornare in Italia per accertamenti”, aveva spiegato. “Mi hanno appena detto questo e la cosa mi uccide perché siamo arrivati esattamente ad un mese e non me l’aspettavo”.

"L'Isola mi ha dato tantissimo, la libertà di potermi mostrare per quello che sono. Quando ho ricevuto la notizia dell'Isola io non ci ho pensato due volte, avevo bisogno di andare via. È stata l'esperienza più importante e più intensa della mia vita e mi dispiace veramente". A distanza di qualche giorno dall'addio forzato e dopo un lungo silenzio, Elisa ha voluto rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute. "Eccomi qua ragazzi – ha scritto sotto alla foto in cui sorride ma ha ancora la benda -, con questo sorriso voglio ringraziare e rassicurare ogni singola persona che in questi giorni si è preoccupata per me".















E ancora: "Sono tornata in Italia e sono stata costretta a fare degli accertamenti ma è bello potervi dire che sto bene". "Sono fiera del percorso fatto all'isola – ha aggiunto – perché mi ha dato la possibilità di mostrarvi una Elisa inedita che non ha paura di mettere a nudo difetti e fragilità senza perdere mai la speranza e la voglia di vivere".















Ma i problemi per Elisa Isoardi iniziano ora. A lanciare la bomba contro di lei à Akash Kumar. "Quando ci hanno diviso in due gruppi Elisa mi ha detto: "Noi siamo Rafinados e se ci propongono un'altra isola non possiamo restare". Così quando sono finito su Parasite Island mi sono ritirato. La colpa è sua ma anche di Fariba che mi toccava il petto. Odio essere toccato".











Un attacco durissimo che non finisce qui. Akash Kumar ha confidato di aver prestato degli abiti del suo guardaroba all’ex compagna di Matteo Salvini e ad Awed. Vestiti costosi – Akash ha parlato di duemila euro – che non sono più stati restituiti. Sull’Isolap poi ha precisato che l’unico naufrago vero è Paul Gascoigne.

