Una bellissima notizia riguarda un’ex protagonista del ‘Grande Fratello Vip’. La voce era nell’aria, ora arriva la conferma. La decisione è ormai stata presa e manca davvero poco per il fatidico sì. Lei, grazie al reality show, si fidanzò con un concorrente dell’epoca, ma la loro relazione sentimentale non finì nel migliore dei modi. Nonostante quella cocente delusione, ha deciso di andare avanti ed è stata in grado di ritrovare nuovamente il sorriso.

Il "Sono felice. Non vedo l'ora che arrivi quel giorno. Anche se è un momento complicato per le varie restrizioni, stiamo organizzando tutto alla perfezione. Ho avuto la proposta di matrimonio il 20 agosto. Per me è stato bellissimo, tutto è accaduto in Salento, location strepitosa. E lui è di un romanticismo fuori dal comune. Non potete immaginare la gioia che ho provato", aveva detto.















Durante il programma Mediaset si legò sentimentalmente con Giovanni Angiolini, ma poi si ruppe tutto dopo la trasmissione. L'attuale partner che diventerà suo marito si chiama Giuseppe Schiavello, è sconosciuto al mondo dello spettacolo, infatti lavora all'interno di uno studio notarile. Mary ha aggiunto: "Ci sposeremo l'8 luglio nella cattedrale di Nardò, dove sono nata".















Lei è Mary Falconieri. A condividere sul suo profilo Instagram le foto e i video della romantica proposta di matrimonio celebrata qualche giorno insieme al futuro marito. "La nostra Prima Promessa", ha scritto Mary sotto la foto scattata il giorno della promessa di matrimonio. Nello stesso link un video che rimanda a uno dei momenti più romantici della giornata, i futuri sposi che si tengono mano nella mano in attesa delle nozze.









Un post condiviso da Maria Falconieri (@maryfalconieri)



I due hanno un grande sogno per il successivo viaggio di nozze, ma dovranno rinunciarvi per un po’ a causa del lavoro. Questo dunque l’obiettivo da raggiungere: “Desideriamo andare in Giappone, ci affascina tantissimo. Solo che non lo faremo nell’immediato. Abbiamo vari impegni lavorativi, non possiamo trascurarli”. La coppia si è conosciuta per la prima volta nella città di Milano, mentre si trovava in compagnia di alcuni amici. Ma lei non ha subito detto sì al matrimonio.

